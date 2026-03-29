El centrocampista del Betis sigue avanzando en su recuperación

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Isco Alarcón da un paso más en su recuperación. El Real Betis publicó este sábado, por primera vez, una fotografía del centrocampista vestido de corto y trabajando en solitario en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Una imagen que ha despertado la ilusión entre la hinchada para ver de vuelta a una de sus estrellas, que está viviendo una temporada realmente complicada.

Se trata de la primera foto de Isco trabajando sobre el césped, aunque de momento sólo aparece en solitario y sin balón, aunque con las botas puestas. La imagen, además, únicamente se ha publicado a través de la cuenta en árabe de Twitter, pero no a través de sus redes en español.

Y pese a las ilusiones, desde el Betis transmiten cautela y prudencia con Isco. No quieren cometer ningún riesgo con su reaparición y tanto los servicios médicos como el cuerpo técnico tienen claro que sólo volverá a jugar cuando esté totalmente recuperado.

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Cuándo volverá a jugar Isco Alarcón con el Betis

De momento, desde el club insisten en mandar un mensaje de tranquilidad y nadie se atreve a poner fechas. Isco ya ha tocado balón sobre el césped durante los últimos días, pero todavía tendría que incorporarse al grupo y ponerse al mismo tono físico del resto de sus compañeros. No hay plazos, en definitiva, para volver a verle sobre un terreno de juego.

Hace apenas una semana, Manuel Pellegrino admitió que "la de Isco es una lesión complicada". El técnico aseguró que "va recuperándose por el camino correcto" y se mostró optimista con su regreso al grupo: "Ojalá estos días vaya integrándose al equipo", comentó. Algo que, de momento, no se ha producido.

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Todo ello enmarcado en una temporada realmente complicada para el malagueño. Sufrió una fractura de peroné en el mes de agosto, en el último partido de pretemporada, que le tuvo tres meses sin jugar. El 23 de noviembre reapareció y jugó media hora ante el Girona. Unos días más tarde fue titular ante el Utrecht en Europa League, pero un desafortunado golpe con Amrabat se tradujo en una lesión de tobillo que le obligó a someterse a una artroscopia. Han pasado cuatro meses, no ha vuelto a jugar desde entonces y apenas suma 39 minutos en toda la temporada.