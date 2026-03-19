Pellegrini da más detalles sobre la vuelta de Isco: "Ojalá estos días"

Álvaro Borrego 19 MAR 2026 - 23:57h.

El malagueño podría reaparecer con el grupo a partir del parón

El uno por uno del Betis contra el Panathinaikos en la Europa League

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El regreso de Isco Alarcón está un poquito más cerca. Aunque en el Real Betis aún no se atrevan a dar una fecha exacta para su regreso, si bien Manuel Pellegrini ya dejó entrever que podría estar de vuelta -parcial- después de Semana Santa, este martes el propio futbolista se dejaba ver por el césped de la ciudad deportiva, demostrando así que su recuperación avanza por buen camino. El malagueño, lesionado desde el pasado 27 de noviembre, afronta la fase final de su proceso tras más de cien días al margen de sus compañeros. Ya pisa césped con mayor intensidad y acelera su puesta apunto, alimentando el optimismo en el seno de la entidad de cara al próximo mes de abril.

Durante la sesión de este martes el malagueño completó ejercicios de carrera continua sobre el césped, aumentando así la carga, siendo este un paso importante para confirmar que su evolución sigue siendo positiva. Todavía trabaja en solitario y serán sus sensaciones las que marquen el ritmo de su regreso definitivo a la dinámica de grupo. Desde el Real Betis siguen manteniendo cautela, pero crece el optimismo de que pueda reaparecer, al menos de manera paulatina, después del parón de Semana Santa.

Sobre ello habló Manuel Pellegrini este jueves: "La de Isco es una lesión complicada, porque a medida que va evolucionando tiene más carga de trabajo. Isco se ha ido recuperando, hasta el momento va recuperándose por el camino correcto y ojalá estos días vaya integrándose al equipo. Ojalá así sea, pero no es seguro, irá a medida que vaya aumentando la carga", argumentaba el entrenador al término del partido contra el Panathinaikos.

Con todo, será su dolor, cuando remita, el que marcará cuándo realmente está preparado para competir. Podría estar de vuelta a principios/mediados de abril. Si todo va según lo previsto, el entrenador espera poder contar con él después del parón de Semana Santa, al menos para que se incorpore de manera paulatina.