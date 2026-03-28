Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 16:52h.

Iza Carcelén quedó señalado en los dos goles del Ceuta

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El Cádiz ha caído derrotado en su visita al Ceuta por 2-1 después de una semana convulsa cargada de polémicas complicando aún más la situación del equipo amarillo en LALIGA HYPERMOTION al no poder remontar el vuelo ni con Sergio González. Uno de los protagonistas negativos ha sido Iza Carcelén, que pudo hacer más en los dos goles y que acabó llorando y consolado por el técnico rival, José Juan Romero.

El lateral de El Puerto de Santa María pudo hacer más en los dos goles del equipo de la Ciudad Autónoma en el choque de este sábado en el Alfonso Murube. En el primero regaló el tanto a Marcos Fernández y, en el doblete del ariete del equipo ceutí, también estuvo flojo además de perder un balón clave en el descuento con el equipo buscando el empate.

Los aficionados del Cádiz estuvieron muy críticos en redes sociales durante todo el encuentro e Iza Carcelén fue uno de los futbolistas situados en el ojo del huracán. Los cadistas no le perdonan desde que se encarase con la grada del Nuevo Mirandilla en el encuentro ante el Real Oviedo de la pasada temporada y han cargado contra uno de los capitanes del club.

Iza Carcelén rompe a llorar y es consolado por José Juan Romero

Por todo esto, ante el pitido final del Ceuta-Cádiz, Iza Carcelén se vino abajo y rompió a llorar sobre el césped del Alfonso Murube. Una imagen de impotencia por parte del defensa ante la que acudió José Juan Romero, técnico ceutí, a consolar al que fuera su pupilo hace más de una década cuando ambos compartían presencia en el Betis B.

Los amarillos ya suman dos derrotas en los tres encuentros de Sergio González en esta segunda etapa en la tacita de plata, sin que el catalán haya servido como revulsivo. El siguiente compromiso amarillo, sin tiempo para mucho más, será este próximo martes con la visita al Real Valladolid en la jornada intersemanal de LALIGA HYPERMOTION en un duelo entre históricos que, sorprendentemente, se han visto abocados a pelear por la salvación.