La hinchada cadista teme un nuevo descenso a Primera RFEF y señala a Cala, Vizcaíno y Contreras

El Cádiz CF firma la peor racha en casa de su historia y el Big Data dispara sus opciones de descenso: así está la predicción

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La situación del Cádiz CF empieza a ser alarmante. Con sólo una victoria en las diez últimas jornadas, la afición amarilla empieza a temer ante un posible descenso a Primera RFEF apenas dos años después de descender desde LaLiga EA Sports. La hinchada lleva muchos meses, incluso años, señalando a una directiva encabezada por Manuel Vizcaíno, Rafael Contreras y Juan Cala. Y durante las últimas horas, se ha vuelto viral el discurso de una aficionada que señala especialmente al director deportivo.

Ha sido en una entrevista en Canal Sur Radio donde repasaban la situación del club y el mensaje de Cala a través de las redes sociales pidiendo unión al cadismo. "Escucho estas palabras y veo tantas mentiras que me entra una impotencia... Creo que es lo que sentimos todos. Cuando vamos al estadio no es que sintamos desgana, es que sentimos mucha impotencia. Y ya no sabemos qué hacer porque hemos probado todo, hemos probado todo", explica la aficionada.

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La afición del Cádiz CF señala a Juan Cala

La hinchada se ha cansado del equipo, tal y como demuestra la pobre imagen del Nuevo Mirandilla en los últimos compases ante el Málaga, y las miradas vuelven a apuntar al palco. "Vamos allí como al dentista. Incluso en el dentista se pasa mejor, porque no te duele".

"A mí estas palabras de Juan Cala me duelen mucho, porque las pronuncia alguien que creo que no siente esto como lo tiene que sentir. Ha estado aquí unos años y sí, a lo mejor le duele el bolsillo, o le duele porque nos ha cogido cariño, pero le está hablando a gente que llevamos muchos años aquí. Yo llevo 40 años y cada vez que voy los domingos a ver un partido del Cádiz la verdad es que siento muchísima impotencia de ver lo que han hecho con mi club, de ver lo que están haciendo con este equipo", explica esta aficionada, con la voz entrecortada.

De hecho, parece romper a llorar durante un momento de la entrevista, evidenciando la "impotencia" que siente la hinchada contra la directiva y la situación del equipo. "Veo que la historia se repite, que tiene muy mal color. Me veo otra vez en Primera RFEF con muchísimas deudas, con muchísimos problemas", explica.

Señala, además, el pobre mercado de fichajes de enero del Cádiz: "Lo pudieron solucionar cuando llegó enero, ese mercado en el que vimos que nuestro mejor delantero se nos lesionaba y no trajimos a nadie. Se lesionó el mejor defensa y trajimos a un suplente del Huesca. Y para de contar. Dómina que no lo conocía nadie. Y te entra una impotencia de escuchar a esta gente pidiendo que apoyemos, que rememos, que no nos autodestruyamos".

"¿Qué autodestruirnos? ¿Qué estás hablando? Si lo que los que estáis destruyendo sois vosotros, estáis destruyendo vosotros. Y me entra muchísima rabia, de verdad lo digo", concluye, visiblemente emocionada.

El Cádiz CF, en peligro de descenso

Hace menos de tres meses, el equipo amarillo ocupaba la sexta posición en LaLiga Hypermotion y luchaba por meterse en el playoff de ascenso. Pero desde entonces, la dinámica de resultados ha sido alarmante: 1 punto de 24 posibles y siete derrotas en ocho partidos que se llevaron por delante a Gaizka Garitano. Llegó Sergio González y ganó en su redebut en Anduva, pero volvió a sufrir una dura goleada el pasado fin de semana ante el Málaga. El descenso, de momento, está a 7 puntos de distancia, pero desde la capital gaditana ya temen que la dinámica derive en un regreso a la tercera división.