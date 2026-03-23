Nunca antes había encadenado cinco derrotas seguidas como local

Las predicciones del Big Data para el ascenso a Primera tras las victorias de Almería, Dépor y Málaga

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El Cádiz CF alarga su crisis. Ni siquiera el regreso de Sergio González al banquillo y su primer triunfo ante el Mirandés han conseguido calmar las aguas en el Nuevo Mirandilla, donde el equipo amarillo firmó este sábado una nueva derrota, esta vez ante el Málaga CF y de manera contundente (0-3). Se trata, de hecho, de la quinta derrota consecutiva como local, lo que supone la peor racha en casa de toda su historia.

La afición no ve ganar a los suyos desde el pasado 9 de enero, cuando se impusieron por 3-2 al Sporting de Gijón. Desde entonces, cinco partidos y cinco derrotas con 0 puntos de 15 posibles: 1-2 ante el Granada, 1-2 ante el Almería, 0-2 ante la Real Sociedad B, 0-1 ante el Zaragoza y 0-3 ante el Málaga.

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Años atrás, el Cádiz llegó a enlazar cuatro derrotas seguidas en su estadio en dos temporadas distintas, pero nunca cinco. Sucedió tanto en la temporada 1989/1990 como en el curso 2005/2006, en ambos casos en Primera División. Ahora, esa racha se extiende a cinco por primera vez en sus más de cien años de historia, militando además en la segunda categoría del fútbol español.

Cuántas opciones tiene el Cádiz CF de descender según el Big Data

En cualquier caso, el problema del Cádiz no es sólo local, sino general. Y muy profundo. Los resultados desde aquel triunfo ante el Sporting el 9 de enero son alarmantes: 10 partidos, ocho derrotas, sólo una victoria y 4 puntos de 30 posibles.

Tras la jornada 21, el Cádiz ocupaba la 6ª posición, estaba en playoff de ascenso y soñaba con luchar por ascender a Primera. Por aquel entonces, las predicciones de Driblab le daban 42% de opciones de meterse entre los seis primeros y, atentos al dato, un 0% de opciones de descender.

Evidentemente, nadie contaba con una racha tan nefasta. El cuadro amarillo, destitución de Gaizka Garitano mediante, ha caído ahora a la 16ª posición y está a 7 puntos del descenso, mientras que el playoff se distancia ya a 12 puntos. Las predicciones de Driblab le dan un 14,4% de opciones de descenso y le colocan como el sexto favorito para caer al pozo, sólo por delante de Cultural Leonesa (95%), Mirandés (95%), Huesca (78%), Zaragoza (77%) y Valladolid (19%). Además, su probabilidades de ascenso se han anulado al 0%.