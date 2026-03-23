Adrián Gómez Sánchez 23 MAR 2026 - 10:06h.

El lunes se firmará un protocolo general de actuación

Carnero y la reforma de Zorrilla: "De manera firme y sentida

Compartir







ValladolidLas mejoras en el Nuevo Estadio José Zorrilla parecen la historia interminable, nunca llegan. Sin embargo, cada vez están más cerca por las señas que dejan ver Jesús Julio Carnero, alcalde de la ciudad, y Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid. Habrá que ver cuando se inician y de qué manera, pero el club blanquivioleta ya ha anunciado medidas para tener claros los esquemas que permitan que esto se lleve a cabo.

"Más pronto que tarde, de manera sentida y firme". Eso dijo Carnero sobre la reforma hace una semana y, pronto, se han tenido noticias respecto a este tema. Y es que la propia entidad pucelana ha informado de que el alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y el copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, firmarán este lunes un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento y el Club para determinar el esquema básico de colaboración para la mejora y uso del Estadio José Zorrilla. Todo esto se escenificará en una rueda de prensa conjunta.

Cabe destacar que parece que todo estará centrado en Zorrilla, con las instalaciones anexas en segundo plano. El club pucelano ya presentó al Ayuntamiento un proyecto para la ejecución conjunta de importantes reformas en el José Zorrilla, centrado en tres focos. El primero y prioritario es la cubrición del Fondo Sur, algo que se lleva demandando mucho tiempo, y la remodelación de la Grada Norte y los palcos privados.

Además, también se plantea la adaptación de Zorrilla para la realización de actividades durante todo el año y que forme parte del día a día de la ciudad, dando vida al mismo con congresos, reuniones, conciertos y todo tipo de eventos. En las últimas semanas se han producido movimientos en el Estadio, con la revisión de algunas zonas y los primeros bocetos de lo que se pretende realizar.