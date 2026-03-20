Adrián Gómez Sánchez 20 MAR 2026 - 15:48h.

Vieron la película todos juntos

Fresneda bate el récord de kilómetros recorridos en un partido de élite

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ValladolidEl Real Valladolid sabe de la importancia del tramo final de la temporada en LALIGA Hypermotion y quiere llegar a esas últimas jornadas de la mejor manera posible. Con Fran Escribá, el conjunto pucelano no ha perdido, pero la buena racha debe continuar para conseguir los tres o cuatro triunfos que le quedan al equipo blanquivioleta para sellar la salvación en las 12 jornadas restantes y con algo de margen para no sufrir en exceso.

Como ha podido saber ElDesmarque, la mayor parte de la primera plantilla pucelana, acudió en la tarde de este jueves a un cine de la capital para ver la película Torrente, presidente. Esto fue una iniciativa de los propios jugadores para hacer piña antes del vital partido que afronta el Pucela el próximo domingo ante el CD Mirandés en el Estadio de Anduva. El largometraje del momento ha arrasado en los cines españoles, recaudando casi siete millones de euros sólo en su primer fin de semana y se ha convertido en el mejor estreno de cine español en los últimos 15 años.

Este hecho demuestra la implicación de los futbolistas para intentar que las cosas salgan de manera adecuada en este tramo final de la temporada. La conjura, cuando los resultados son positivos, también puede sumar al equipo para tener ese plus de unión que ayude a continuar en la buena dinámica con Anduva como primera parada el domingo a partir de las 16.15 horas. Enfrente estará un rival con 12 puntos menos que el Real Valladolid, que ve en este encuentro una de sus últimas balas para al menos pelear por una permanencia que se aventura complicada en Miranda de Ebro. En su feudo, la escuadra mirandilla ha sacado cinco de los 18 puntos disputados, mientras que cuando jugó en Vitoria sumó siete de 27.