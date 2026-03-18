Adrián Gómez Sánchez 18 MAR 2026 - 20:50h.

Fresneda y la venta del Pucela por parte de Ronaldo Nazário: "La mejor decisión para todos"

Indiscutible en el Sporting de Portugal

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ValladolidEl Real Valladolid cuenta con muchos ex en el fútbol europeo, pero, sin duda el más destacado de las últimas temporadas, es Iván Fresneda. El joven lateral diestro español se ha convertido en un fijo para el Sporting Clube de Portugal y crece a pasos agigantados. Tanto es así, que en los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Bodo Glimt firmó una actuación estelar en la remontada de su equipo (5-0) ante los noruegos.

Y es que el ex del Pucela alcanzó los 16,94 kilómetros recorridos, según la Union of European Football Associations. Un dato oficioso, sobre los que se tienen registros fiables, que bate a otro que dejó Marcelo Brozovic instaurado en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. En aquel Croacia - Japón, también con prórroga, llegó a recorrer 16,7 kilómetros. El jugador croata se había superado a sí mismo, puesto que había dejado el registro en 16,3 km ante el anfitrión en el Mundial Rusia 2018.

El lateral internacional español corrió un kilómetro y 200 metros más que Fredrik Bjorkan, el futbolista de mayor despliegue en el Bodo. Además, Fresneda provocó el penalti con el que otro exblanquivioleta, Luis Suárez, igualó la eliminatoria. Su gran temporada le ha vuelto a colocar en las convocatorias de España sub 21 y en el radar de la Selección Española absoluta, en una posición en la que adolece de efectivos de garantías.

Fresneda ha jugado 36 partidos esta campaña con el conjunto lisboeta y ésta puede ser su temporada de consagración en la élite para lo que le llegue en el futuro más cercano. Desde su salida de Valladolid por nueve millones de euros, el Sporting de Portugal recibió por él un sondeo del SSC Nápoles en enero, pero el club luso no quería perder a uno de sus futbolistas importantes ante lo que se venía. Ahora, la entidad verdiblanca desafiará ahora el Arsenal FC en los cuartos de final de la Champions sin ningún temor.