Adrián Gómez Sánchez 16 MAR 2026 - 20:17h.

Otra vez dos goles encajados

Alineación confirmada del Real Valladolid y el CD Leganés en la Jornada 30 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid ganó 3-2 al CD Leganés en el Nuevo Estadio José Zorrilla y acumula ocho puntos de 12 posibles desde la llegada de Fran Escribá al banquillo pucelano. El partido dejaba una designación que levantó polémica desde el principio, la de Rafael Sánchez López como colegiado del encuentro. El murciano no expulsó a un jugador del Albacete Balompié por una agresión a Juanmi Latasa y sí lo hizo a Iván Alejo contra los manchegos para reflejar después en el acta un "qué ganas me tenías" por el que le cayeron dos partidos más.

En su vuelta al Estadio José Zorrilla no iba ser menos. Protagonista, con actitud desafiante y con un criterio poco entendible: tan pronto no pitaba nada como pitaba contactitos absurdos. No obstante, desde el primer minuto se vio que su objetivo era claro y se apellidaba Alejo. Por más que le hicieran lo que le hicieran al vallisoletano, el colegiado no le compró nada con una actuación premeditada y que roza lo persecutorio a modo de venganza. Así fue durante el partido y Fran Escribá estuvo muy pendiente de que su jugador no se revolucionara en exceso para no entrar en el juego del colegiado.

Aparte de esto, las acciones miradas con lupa están en los dos goles encajados por el Pucela. En el primero, Marcos Leiva chocó con Sergi Canós Tenés y le ganó el duelo con una carga de su hombro, sacando incluso el brazo, contra la espalda del jugador valenciano. Una acción muy similar a la que produjo que se anulara el gol anotado por Marcos André de Sousa ante la UD Las Palmas. El VAR ni se inmutó, igual que en la segunda diana recibida, en la que Luis Henriques de Barros, Duk agarró del brazo a Iván Garriel, que se tuvo que marchar lesionado con el hombro fuera de sitio. Dos acciones muy discutidas que metieron hasta en dos ocasiones a los pepineros en el partido.