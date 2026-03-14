Adrián Gómez Sánchez 14 MAR 2026 - 22:47h.

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ValladolidEl Real Valladolid de Fran Escribá sigue dando pasos de gigante hacia la salvación y el técnico valenciano no sabe lo que es perder con el Pucela: “Hicimos una muy buena primera parte y debimos irnos con algún gol más. En la segunda acumularon mucha gente por dentro y sabíamos que podrían tener cierto control, aunque no nos han generado muchas situaciones de gol. El gol y la lesión nos obligaron a cambiar los planes. Afortunadamente hubo un buen final y la victoria fue más que merecida”.

La jugada que acabó en el 2-2 trastocó los planes del técnico, ya que su idea antes de todo eso (incluida la lesión de Garriel) era “reforzar el centro del campo con tres. No queríamos jugar a la contra, sino ser más dominantes. Para mí ha sido un partido muy difícil porque había que tomar muchas decisiones. El ritmo ha sido alto, pero estoy satisfecho. También agradecer el apoyo de la gente, sobre todo en los peores momentos”, señaló. En cuanto al canterano, Escribá explicó que Garriel parece que sufrió “una subluxación” en el hombro izquierdo: “Se le ha salido el hombro, pero antes de que llegara el doctor se le ha metido él mismo. No sé cuál es la valoración médica”.

El entrenador blanquivioleta elogió la entrega de Garriel, que puso su granito de arena en el triunfo de un nuevo Pucela: “Hemos trabajado mucho con el grupo. Llegamos en una situación muy difícil y siempre dije que había que recuperarles anímicamente. Latasa llevaba cuatro meses sin marcar. Su trabajo es impagable. Esa sensación de mejora individual ha venido de la colectiva. Me alegra que haya jugadores que aporten, como Hugo y Lucas. La fuerza del grupo es lo que nos va a sacar de donde estábamos”.

Preguntado por las acciones polémicas, Escribá comentó que Rafael Sánchez “es un buen árbitro”, aunque consideró que “hoy no ha estado bien”. “Hay situaciones que no las acabo de entender. Todos tenemos un día raro”.