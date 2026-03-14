Jesús Pérez Baraja 14 MAR 2026 - 17:46h.

Solares y el culebrón para renovar a Chuki: "La mayor oferta"

Un punto y un puesto de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y el CD Leganés se van a enfrentar este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la trigésima jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer de forma simultánea una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados Carlos Clerc, David Torres, Noah Ohio, Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, ya se sabe la alineación del Pucela.

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Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo dos cambios respecto al empate (3-3) contra el Málaga CF en el Estadio de La Rosaleda de la ciudad andaluza el pasado fin de semana. De esta manera, entran Álvaro Aceves por Guilherme Fernandes en la portería e Iván Garriel por Carlos Clerc en el lateral izquierdo.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, Ramón Martínez, Iván Garriel; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Marcos André de Sousa.

Alineación del Leganés

Conocida una convocatoria de 23 jugadores con las los sancionados Amadou Diawara y Álex Millán y de los lesionados Rubén Peña, Jorge Sáenz y Rubén Pulido, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial Carlos Guirao, Said Imigene, Javi Garrido, Gift Siame, Marcos Leiva y Yuri Menac, ya se sabe el once del CD Leganés.

Igor Oca apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cuatro cambios respecto a la derrota (0-1) frente a la SD Éibar en el Estadio Ontime Butarque de la ciudad madrileña el pasado fin de semana. De esta manera, entran Marcos Leiva por Sebastián Figueredo en el lateral derecho, Gonzalo Melero por Amadou Diawara en el centro del campo y Óscar Plano y Luis Henriques de Barros, Duk por Naím García y Juan Cruz en ataque.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador vasco: Juan Soriano; Marcos Leiva, Ignasi Miquel, Marvel Antolin, Enric Franquesa; Gonzalo Melero, Seydouba Cissé; Luis Henriques de Barros Duk, Óscar Plano, Dani Rodríguez; y Diego García.