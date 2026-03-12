Jesús Pérez Baraja 12 MAR 2026 - 09:57h.

El Real Valladolid se entrenó por segunda vez en la semana actual después del empate cosechado ante el Málaga CF en el Estadio de La Rosaleda el pasado fin de semana. En esta ocasión, el trabajo se llevó a cabo por la mañana a puerta cerrada en los Campos Anexos durante hora y media.

En la segunda sesión para preparar el siguiente encuentro hubo hasta tres ausencias. Tres jugadores que tampoco se entrenaron el miércoles y que, por lo tanto, siguen siendo duda. Se trata de Guilherme Fernandes, Carlos Clerc y Noah Ohio. Mientras el portero arrastra unas molestias musculares tras pisar mal en un tiro desde lejos que detuvo en dos tiempos contra los andaluces, el segundo tuvo que pedir el cambio en la primera mitad del partido a causa de unas molestias en el oblicuo derecho. Por su parte, el delantero se retiró del entrenamiento del lunes por nuevas molestias en los isquiotibiales, justo de lo que se había recuperado recientemente. Además, los lesionados David Torres, Amath Ndiaye y Guille Bueno, tampoco estuvieron presentes en la sesión. Los tres tienen lesiones de larga duración y van a estar varias semanas alejados de los terrenos de juego.

La buena noticia es que otro jugador que estaba en la enfermería sí saltó al césped de las instalaciones blanquivioletas. De esta manera, Marcos André de Sousa, que no estuvo en el entrenamiento del lunes, ya está disponible. De las categorías inferiores estuvieron a las órdenes de Fran Escribá los porteros Álvaro de Pablo y Hugo Mantecón y el lateral izquierdo Hugo San.

El equipo vallisoletano jugará ante el CD Leganés en la vigesimotercera jornada de LALIGA Hypermotion el próximo sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. Ahora, la plantilla del Real Valladolid afrontará sus últimas dos sesiones jueves y viernes a las 11.00 horas, siempre a puerta cerrada.