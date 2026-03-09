Adrián Gómez Sánchez 09 MAR 2026 - 19:59h.

Se marchó lesionado en el minuto 37

Málaga CF 3-3 Real Valladolid: Morilla Turrión impide la remontada completa en la locura de La Rosaleda

ValladolidEl Real Valladolid empató 3-3 contra el Málaga CF en La Rosaleda y en el encuentro pudo pasar cualquier cosa. Hubo mucha polémica, seis goles y una montaña rusa de emociones que en clave blanquivioleta acabó con una mezcla de euforia por rescatar un punto y rabia por no haber podido ganar un partido en el que se tuvieron ocasiones. Estos 104 minutos que se disputaron en el campo malagueño también dejaron una posible lesión en clave blanquivioleta, la de Carlos Clerc.

El lateral zurdo catalán se fue al suelo minutos antes de ser sustituido, volvió a saltar para probarse y tuvo que quedarse tendido en el suelo de nuevo para ser posteriormente cambiado por Iván Garriel. Clerc, tras una acción al choque con un jugador local, se llevó su mano al costado en una dolencia que parecía muscular y habrá que ver el alcance que conlleva esa posible lesión de un futbolista que desde la llegada de Fran Escribá ha sido titular los tres partidos.

El propio técnico valenciano explicó en la rueda de prensa pospartido lo que pudo hablar con Carlos al descanso y las sensaciones que le transmitió el experimentado jugador: "Lo de Clerc es una molestia costal que le limitaba, se le notaba en el campo en ciertas acciones".

Su sustituto tras el cambio fue el recién renovado hasta 2029 Garriel, que volvió a tener más de 45 minutos en un partido tras su lesión de menisco que le obligó a parar durante tres meses para recuperarse de esa lesión. La sesión de entrenamiento de este lunes determinará si se queda en un susto o si va más y Clerc tiene que volver a parar unas semanas para recuperarse. De ser así se uniría a las bajas de Guille Bueno, Amath Ndiaye y David Torres, estos dos últimos cercanos a volver.