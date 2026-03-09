Adrián Gómez Sánchez 09 MAR 2026 - 21:25h.

Nouhoun Sylla, con el primer equipo

Málaga CF 3-3 Real Valladolid: Morilla Turrión impide la remontada completa en la locura de La Rosaleda

ValladolidEl Real Valladolid ha vuelto al trabajo en la tarde de este lunes tras el empate 3-3 ante el Málaga CF en el Estadio de La Rosaleda. En él hubo varios futbolistas que salieron tocados del feudo malagueño y que no han estado en la primera jornada de trabajo de la semana para preparar el importante partido del próximo sábado a las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla contra el CD Leganés, que sólo aventaja en un punto al Pucela en la clasificación.

Los titulares ante el Málaga han protagonizado una sesión de recuperación, como es habitual en la primera después de un partido, aunque han realizado parte de la misma al ritmo de sus compañeros. Noah Ohio no la ha completado y se ha marchado antes de tiempo de los Campos Anexos junto al preparador físico Fran Albert, en lo que, tal y como ha podido saber ElDesmarque, vuelve a ser un problema de isquiotibiales, misma zona de la estuvo lesionado semanas atrás y de la que se acababa de recuperar. El resto, incluidos los canteranos Álvaro de Pablo, Hugo San y el juvenil Nouhoun Sylla han trabajado con intensidad en el césped y en el gimnasio en una fría tarde de marzo.

Han estado al margen Amath Ndiaye, David Torres, Guille Bueno, Guilherme Fernandes, Marcos André de Sousa y Carlos Clerc. El portero arrastra unas molestias musculares tras pisar el césped de La Rosaleda en un tiro desde lejos que detuvo en dos tiempos. El brasileño sufrió un fuerte golpe en los instantes finales del partido en un choque con Afonso Herrero y el último tuvo que pedir el cambio en la primera mitad del partido a causa de unas molestias en el oblicuo derecho, en el costado. Los tres están pendientes de su evolución para comprobar su disponibilidad para el próximo compromiso. El siguiente entrenamiento se celebrará este martes a partir de las 11.00 horas a puerta cerrada en los Anexos.