ValladolidEl Málaga CF y el Real Valladolid empataron (3-3) en un partido vibrante en el Estadio de La Rosaleda que enmendó el conjunto pucelano, que llegó a tener dos tantos de desventaja y que aprovechó la inferioridad con la que afrontó el cuadro andaluz gran parte del partido por la expulsión del lateral izquierdo Víctor García. El que emergió como héroe fue Juanmi Latasa que marcó el tanto del empate 3-3 del Valladolid ante los andaluces.

El ariete volvió a anotar un tanto más de cuatro meses después y analizó el encuentro poniendo en valor la rebeldía del equipo para enmendar la situación: “Se ha puesto complicado, pero el equipo ha sabido darle la vuelta muy bien. Podríamos haber acabado la primera parte 2-2 o 2-3. Acabamos insatisfechos porque creo que podríamos haber ganado”, analizó Juanmi Latasa tras el choque.

El delantero, autor del 3-3, explicó que el Pucela llegaba a esta jornada 29 de LaLiga Hypermotion “en buena dinámica”, aunque enfrente tuvo a un rival muy duro, sobre todo en casa, segundo mejor local de la categoría de plata: “Ellos también venían con una buena racha. Hemos hecho buen partido”, comentó.

A pesar de que tuvo una diferencia de dos goles en varios momentos del encuentro, 2-0 y 3-1, el Pucela supo reaccionar y competir para rescatar un punto que se convierte en oro por como se puso el partido y la situación clasificatoria del Valladolid: “Ha sido un partido de disputas, de duelos y muy bonito”, concluyó Latasa. Y es que el Pucela, con 25 minutos por delante, se iba a por el empate ante un Málaga que defendía la victoria con solamente 10 jugadores. Este llegaba por medio de Marcos André de Sousa, pero era anulado injustamente por el colegiado por una inexistente falta de Pablo Tomeo a Alfonso Herrero en un choque entre ambos. Al final, en otra falta lateral por la derecha, llegaba el empate en un remata de cabeza de Juanmi Latasa, en el inicio de un tiempo de añadido de récord, 15 minutos, terminaba de igualar (3-3) el encuentro.