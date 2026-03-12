Adrián Gómez Sánchez 12 MAR 2026 - 21:23h.

Del ostracismo con Tevenet a ser imprescindible con Escribá

ValladolidEn el Real Valladolid hay varios futbolistas a los que se ve con más confianza desde la llegada de Fran Escribá: Marcos André de Sousa, Sergi Canós Tenés y el propio Julien Ponceau. A este último, el técnico valenciano le ha entregado las llaves del centro del campo para que, al lado de Iván San José, Chuki, sea el encargado de construir el juego del equipo.

El jugador galo explicó detalladamente en rueda de prensa cómo se ha visto con los tres entrenadores que ha tenido el Pucela y por qué para él ha supuesto una mejoría importante en su juego la llegada del nuevo míster: "Escribá me da más libertad y eso es lo que necesito en el campo. Me siento más cómodo cuando toco más la pelota y bajo más a la base de la jugada para organizar. Al principio necesité tiempo para adaptarme, y el equipo también, hubo muchos cambios".

El momento que atraviesa el equipo pucelano es complicado y Ponceau es consciente de ello, pero ha pasado por diferentes fases como la del ostracismo con Luis García Tevenet que vivió con decepción: "Necesitamos puntos y ganar. El tiempo que estuve sin jugar lo viví bien, apoyando a mis compañeros, decepcionado, pero dispuesto a ayudar". Chuki es su socio perfecto el centro del campo y ambos son capaces de mover al equipo por dentro: "Me veo muy bien al lado de Chuki, es muy fácil jugar con él, siempre quiere la pelota".

No obstante, el mediocentro francés fue autocrítico y se fijó como objetivo mejorar de cara a portería para no fallar ocasiones como la clara que tuvo ante la SD Huesca: "Estamos bien ahora, los resultados ayudan. Llevo mucho tiempo trabajando en mirar más hacia portería y mejorar ese aspecto, las he tenido, pero tengo que seguir trabajando más en lo ofensivo".