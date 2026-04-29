Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 13:28h.

El Betis se ejercitó este miércoles sin Marc Bartra ni Ángel Ortiz

La guasa de Antony con Manuel Pellegrini y Rubén Cousillas

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No está siendo, ni mucho menos, una temporada sencilla para Nelson Deossa y si necesita encontrar un socio nadie mejor que Antony. El mediocampista colombiano nunca ha ocultado su buena sintonía con el brasileño y este miércoles, antes de la sesión, lo volvieron a evidenciar.

Entre bromas y risas, ambos futbolistas mantuvieron una larga charla en la previa del entrenamiento en el que alternaban comentarios con gestos con sus brazos, señalando diferentes puntos en el horizontes.

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Mientras otros jugadores bromeban con Isco Alarcón, Deossa y Antony continuaban charlando y confesándose diferentes puntos de vista antes de ser interrumpidos por Manuel Pellegrini, que pasaría a explicar la sesión.

Antony y Deossa no se separan... ni en el calentamiento

Tras la charla inicial de Manuel Pellegrini, los futbolistas verdiblancos comenzaron con los habituales ejercicios de calentamiento en el que, igualmente, Antony y Deossa compartían balón y movimientos.

Ambos jugadores han construido una notable relación durante esta temporada que vivimos y en el club saben que, en un año tan irregular para el mediocampista, Antony podría ser una excelente ayuda no solo para encontrar su nivel, sino también para sentirse importante dentro del ideal de Manuel Pellegrini.

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Apenas restan cinco encuentros para el final de temporada y puede que, a estas alturas, sea tarde para que Nelson Deossa corrija todos los meses perdidos en Sevilla, pero a buen seguro que Manuel Pellegrini y todos sus compañeros aún creen que puede ayudar para conseguir el objetivo marcado a principios de curso.