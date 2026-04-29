Lío con el inicio de LALIGA: AFE contradice a Tebas, pide retrasarla y hay un motivo que lo impide

Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 07:19h.

Las televisiones alteran el calendario

Javier Tebas anuncia que la jornada 1 de LaLiga 26/27 estará "dividida" en dos fechas distintas

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El lío está servido. El pasado martes saltaba la noticia: Javier Tebas dividía la jornada 1 de LALIGA EA Sports 2026/27 en dos. El presidente de la competición doméstica se aferra a la estricta normativa para brindar 21 días de descanso a los futbolistas y tres semanas de pretemporada. Pese a la disputa del Mundial durante el próximo verano, estaremos ante un mes de agosto en el que todo hace indicar que se disputarán varias fechas, todo ello por un motivo económico. Y la AFE no está por la labor.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que afirma que "no se ha alcanzado ningún acuerdo con LaLiga respecto a la fecha de inicio de la competición" de la temporada 2026/2027 y que el comienzo estaría previsto para el fin de semana del 22 o el 23 de agosto. El comunicado de AFE responde a las declaraciones de Javier Tebas de este martes, en las que aseguraba que LaLiga comenzaría el fin de semana inmediatamente posterior al 15 de agosto.

"Se cumple el convenio colectivo que tenemos con los jugadores, que tendrán más de 21 días de descanso y tres semanas de preparación. Lo que sí anuncio es que no serán todos los partidos de la primera jornada, porque dependerá de aquellos equipos que tengan jugadores en semifinales y cuartos de final del Mundial", declaró el mandatario de la patronal en la gala anual de la Asociación del Deporte Español (ADESP).

Tebas había adelantado que, "según las estadísticas", estarían afectados jugadores de "Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Athletic". La AFE, en cambio, defiende que no se puede asegurar: "Se desconoce qué jugadores internacionales podrían verse afectados, pero, por encima de todo, deben estar protegidos pensando en su salud de todos los futbolistas". "La Segunda División debería finalizar al mismo tiempo que la Primera", concluye el comunicado.

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El motivo que impide el retraso de la jornada 1 en LALIGA

Según informa Antón Meana en la Cadena SER, Javier Tebas ya habría cerrado un acuerdo con las televisiones para 'vender' la disputa de varias jornadas ligueras en el mes de agosto. La razón atiende a las suscripciones, pues son muchos los usuarios que, ante la oferta de una única jornada en esta etapa vacacional, opta por retrasar la renovación de su contrato con la televisión de pago hasta el mes de septiembre.