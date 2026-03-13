Adrián Gómez Sánchez 13 MAR 2026 - 21:06h.

Dos ofertas del Club, una rechazada y otra sin respuesta

Almada y la situación de Chuki en Valladolid: “Si lo veo, tomaré medidas”

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ValladolidEl jugador con más goles generados en el Real Valladolid, con cinco dianas y cinco asistencias en lo que va de curso en LALIGA Hypermotion, es Iván San José, Chuki. Tras toda una vida vistiendo los colores blanco y violeta, el mediapunta vallisoletano dejará la entidad a final de temporada tras no aceptar renovar con el Pucela. Se irá libre y podrá elegir destino entre los bastantes clubes que tiene siguiendo su pista. Tiró la puerta del primer equipo a finales de la pasada campaña en LALIGA EA SPORTS y, tras ello, ha hecho ocho goles en todos los partidos disputados con el primer equipo del Real Valladolid.

Este culebrón lleva casi desde principio de temporada azotando la actualidad pucelana y Gabriel Solares, copresidente de la entidad vallisoletana, ha explicado en comparecencia de prensa los esfuerzos que ha hecho el Club para que renovara su contrato, algo que seguramente se hubiera tenido que hacer antes para no llegar a esta situación: "No sé qué va a hacer Chuki, es un jugador muy importante para nosotros y lo está demostrando jugando cada día mejor, cada partido corre más. Hicimos dos ofertas, la primera fue rechazada, sobre la segunda no hemos recibido respuesta. Es la mayor oferta de renovación que esta institución ha hecho por un canterano, sería de los mejores pagados de la plantilla".

Esta ampliación no va a acabar concretándose a pesar de los esfuerzos reconocidos por el Club, como detalló también el director deportivo Víctor Orta en la presentación de Noah Ohio como nuevo jugador del Pucela: "El Real Valladolid lo que tiene que hacer con Chuki es echar el resto. Intentamos hacer una oferta que esperemos sea irrechazable, en el último mes he hablado al menos siete veces con el interlocutor que han puesto sus agentes. En ningún caso se apartaría a nadie por no renovar".