Adrián Gómez Sánchez 13 MAR 2026 - 10:19h.

Recupera a Marcos André

La posible lesión de Clerc: "Le limitaba"

ValladolidEl Real Valladolid vuelve a tener un partido trascendental este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Para ese encuentro, el propio entrenador Fran Escribá confirmó las bajas que tendrá el equipo pucelano. De esta manera, hay cuatro nombres propios: Marcos André de Sousa, Noah Ohio, Carlos Clerc y Guilherme Fernandes.

El técnico valenciano explicó nombre por nombre cómo se encuentran todos estos futbolistas que estaban tocados, descartando a tres y sumando uno para la causa: "Marcos André está perfecto. La contusión de Clerc es dolorosa, esta semana no va a estar y, las próximas, dependerá de cómo soporte el dolor. Guilherme tiene una pequeña lesión y no vamos a correr ningún riesgo. Es poca cosa, aparentemente, pero no vamos a arriesgar. Forzó en Málaga y no va a estar esta semana. Tenemos otros dos buenos porteros. Jugará Aceves y estoy convencido de que hará muy buen partido".

Sobre el delantero neerlandés, Noah Ohio, detalló su situación y que esta semana no ha entrenado más por precaución que porque haya recaído de la lesión, aunque sea en la misma zona de los isquiotibiales: "A Ohio vamos a cuidarle esta semana, son molestias y no queremos que recaiga. La semana que viene empezará a trabajar un poco más fuerte".

Dos de los jugadores a tener en cuenta en el buen momento blanquivioleta son Iván San José, Chuki y Julien Ponceau, encargados de la creación y de llevar al equipo hacia delante en los partidos. El míster blanquivioleta lo sabe y por eso se deshizo en elogios hacia los dos, tanto por su trabajo con balón como sin pelota. También con Stanko Juric: "Chuki y Ponceau son de esos jugadores que te hacen jugar mejor, cada uno en su sitio. Juric, para nosotros, es un jugador capital".