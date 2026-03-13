Redacción Valladolid 13 MAR 2026 - 17:44h.

Lo principal, cubrir el Fondo Sur

La afición alucina con el cambio del Pucela: "Esto es otra cosa"

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ValladolidLas mejoras del Estadio José Zorrilla van implícitas en la mejora del equipo de aquí al final de temporada. Y es que se está esperando a que las cosas vayan mejor y la salvación se encauce para acometer todo lo diseñado hace meses en cuanto a la reforma del templo pucelano se refiere.

Como ya anticipó ElDesmarque, el Real Valladolid y el Ayuntamiento reformarán el Estadio José Zorrilla cerrando el Fondo Sur más de cuatro décadas después, pero para esto todavía queda tiempo. Así lo ha explicado el alcalde de la ciudad Jesús Julio Carnero en el acto de presentación del sello ‘Orgullo Violeta Valladolid’: "Más pronto que tarde hablaremos de cerrar el Fondo de manera firme y sentida. Vamos a esperar unas semanas".

El copropietario del Pucela Gabriel Solares es más cauto y deja la pelota en el tejado de la institución vallisoletana, reafirmando el caduco proyecto de la Ciudad Deportiva, que ya ha pasado a la posteridad: "El estadio es municipal, no podemos dar más claridad que lo del Ayuntamiento. Ojalá en los próximos días o semanas tengamos noticias. El proyecto de Ciudad Deportiva ya dijimos que es caduco".

Todo estará centrado en Zorrilla, con las instalaciones anexas en segundo plano. El club pucelano ya presentó al Ayuntamiento un proyecto para la ejecución conjunta de importantes reformas en el estadio, centrado en tres focos. El primero y prioritario es la cubrición del Fondo Sur, algo que se lleva demandando mucho tiempo, y la remodelación de Grada Norte y los palcos privados. Además, también se plantea la adaptación del estadio para la realización de actividades durante todo el año y que forme parte del día a día de la ciudad, dando vida al mismo con congresos, reuniones, conciertos y todo tipo de eventos. En las últimas semanas se han producido movimientos en el José Zorrilla, con la revisión de algunas zonas y los primeros bocetos de lo que se pretende realizar.