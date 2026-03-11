Adrián Gómez Sánchez 11 MAR 2026 - 09:54h.

Tres partidos seguidos sin perder

Fran Escribá sigue invicto con el Pucela: "Me alegra que los jugadores quisieran la victoria"

ValladolidEl Real Valladolid sumó un importante punto tras empatar (3-3) frente al Málaga CF en un encuentro de locura en el que los pucelanos fueron perdiendo 2-0 y 3-1, pero acabaron igualando e incluso tuvieron ocasiones para la victoria. Esto supuso una sorpresa para la afición blanquivioleta, que ve a su equipo competir, convencer y acumular tres jornadas consecutivas sin perder. Las redes sociales pucelanas volvieron a ver mensajes de felicidad por el empate cosechado.

A pesar de un mal arranque que costó dos goles en contra, con decisiones arbitrales controvertidas durante todo el partido, el equipo se rehizo y supo dar la cara con un tramo de muchas ocasiones. Tras el paso por vestuarios, volvió a salir mal al inicio de la segunda parte y la clara expulsión de Víctor García desequilibró la balanza hacia el lado vallisoletano con un empate de oficio y corazón.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después del 3-3 ante el equipo malagueño en el Estadio de La Rosaleda, que deja al Pucela fuera del descenso, con dos puntos de ventaja y con muchos equipos metidos en la pelea por esquivar la parte roja de la tabla. Así lo expresaron en Twitter:

El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será ante el CD Leganés, que llega a ese partido en la misma pelea que el Pucela. Metido de lleno en la lucha por evitar el descenso, sólo un puesto por encima y con un punto más que el Real Valladolid tras acumular cuatro partidos sin ganar tras la derrota en la jornada 29 ante la SD Éibar. Un duelo para volver a cumplir en casa, acumular cuatro partidos sin perder e intentar alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso. Eso sí, no será fácil, ya que los pepineros también se juegan la vida igual que el conjunto blanquivioleta.