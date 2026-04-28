El argentino estará entre tres y cuatro semanas de baja

El talón de Aquiles del Atlético que puede condicionar la semifinal de Champions

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Nico González dice adiós a la temporada. El jugador del Atlético de Madrid ha sufrido una lesión muscular en la sesión de entrenamiento de este martes, un día antes de la ida de semifinales de la Champions League ante el Arsenal FC. Un contratiempo físico con el que prácticamente se despide del curso, además de hacer imposible que se cumpla su cláusula de compra con el cuadro colchonero.

Según informa la Cadena Cope, Nico González se ha roto muscularmente y estará entre tres y cuatro semanas de baja. Es decir, que se perderá la eliminatoria completa ante el Arsenal y los partidos ligueros ante el Valencia, el Celta, Osasuna y el Girona. En el mejor de los casos, podría reaparecer en la última jornada ante el Villarreal el 24 de mayo, probablemente sin nada en juego, o en una hipotética final de la Champions League, que se disputará el sábado 30 de mayo en Budapest.

Nico González, sin cláusula de compra en el Atlético de Madrid

El argentino no sólo dice casi adiós al curso a nivel de clubes, sino que también podría haber dicho adiós al Atlético de Madrid. Nico llegó en calidad de cedido de la Juventus a finales de agosto y en su contrato se estipulaba una cláusula de compra que se convertía en obligatoria si jugaba al menos 45 minutos en el 60% de los partidos ligueros.

Teniendo en cuenta que en las tres primeras jornadas aún estaba en Turín, tenía que jugar al menos 45 minutos en 21 partidos de las 35 jornadas de LaLiga restantes. Actualmente, a falta de cinco jornadas, sólo ha jugado 16. Podía alcanzar esa cifra si era titular en las cinco jornadas restantes, pero esa opción se diluye por completo con esta lesión.

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En cualquier caso, el Atlético no tenía intención de pagar los 32 millones de euros que se estipulaban en esa cláusula, por lo que su idea era que no alcanzara esos 21 encuentros. A partir de ahí, podrá negocia con la Juventus su compra el próximo verano, siempre por un precio mucho menor al que demandan desde Turín.