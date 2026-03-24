La dirección deportiva quiere evitar a toda costa pagar 32 millones a la Juventus por su fichaje

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El Atlético de Madrid tiene un plan trazado con Nico González. El argentino llegó el pasado verano en calidad de cedido desde la Juventus, con un cláusula de compra de 32 millones de euros que se convierte en obligatoria en caso de que dispute 45 minutos o más en el 60% de los partidos de LaLiga EA Sports. Desde las oficinas del Metropolitano tienen claro que no quieren ejecutar esa cláusula, por lo que la dirección deportiva ha pedido a Diego Pablo Simeone dosificar a su compatriota en este tramo final de campeonato.

Según han explicado en El Larguero, "Simeone quiere que siga en el proyecto de la próxima temporada" y "el futbolista está como loco por seguir en el Atlético de Madrid", pero la dirección deportiva está haciendo todo lo posible para que esa continuidad no sea a través de los 32 millones de euros, ya que consideran excesivo su precio.

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"Desde hace varias semanas, el Atlético como club tiene claro que no va a pagar los 32 millones de euros. Eso se lo han trasladado a Simeone. El acuerdo es que no se va a cumplir esa cláusula, pero el Atlético va a intentar a posteriori negociar una compra a la baja", explicaron en la Cadena Ser.

Es decir, que la idea del Atlético es fichar a Nico el próximo verano, pero llegando a un acuerdo con la Juventus muy inferior a esos 32 millones. De hecho, su valor de mercado actual es de 22 millones, según Transfermarkt. Y sus números, además, tampoco están siendo especialmente positivos: sólo ha marcado tres goles en 31 partidos entre todas las competiciones, uno el día de su debut y los otros dos hace dos semanas ante la Real Sociedad. Pese a jugar como extremo, no ha dado ninguna asistencia de gol.

La cláusula de compra de Nico González en el Atlético de Madrid

Nico llegó al Atlético el primer día de septiembre, por lo que aún no estaba disponible en las tres primeras jornadas. El pacto con la Juventus incluye una cláusula de compra que se convierte en obligatoria si disputa 45 minutos o más en el 60% de los partidos de LaLiga. Es decir, en 21 de las 35 jornadas en las que estará disponible. De momento lleva 14, por lo que le faltan siete para cumplir esa cláusula... pero sólo restan nueve jornadas ligueras. La idea del club está clara y así se lo han transmitido a Simeone: Nico no debe ser titular en siete de las nueve jornadas que restan. Es decir, que tendrá que arrancar desde el banquillo al menos en tres ocasiones.