Munuera Montero ni siquiera señaló falta en ninguna de las dos acciones del derbi

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La afición del Atlético de Madrid acabó el derbi muy enfadada con el arbitraje de José Luis Munuera Montero. Sobre todo, una vez más, por su permisividad con Dani Carvajal, un habitual en las jugadas más duras cada vez que los rojiblancos se enfrentan al Real Madrid. El lateral propinó dos patadas importantes a Marcos Llorente y Giuliano Simeone en la primera media hora de partido, pero el colegiado hizo oídos sordos y ni siquiera señaló infracción en ninguna de las dos acciones.

La primera y más comentada fue el entradón a Marcos Llorente en el área. El jugador atlético remató, Lunin evitó el gol y, mientras la pelota se dirigía a la portería, Carvajal arrolló por completo a Llorente. El '14' se dio un fuerte choque en la cabeza contra el césped del Santiago Bernabéu tras volar por los aires. Munuera Montero no consideró que la acción fuera merecedora de penalti. Desde el VAR tampoco. Y en la retransmisión televisiva ni siquiera se plantearon la posibilidad de que pudiera señalarse una pena máxima, algo que indignó aún más a la hinchada cochonera.

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Dani Carvajal, de la entrada a Marcos Llorente a la patada a Giuliano Simeone

Pero no fue el único episodio de Carvajal, ni mucho menos. A la media hora, propinó una patada voladora a Giuliano Simeone en el aire que, una vez más, se quedó sin infracción. En una disputa aérea, el madridista dio una patada importante con la pierda derecha al muslo del colchonero, pero Munuera Montero ni siquiera señaló falta. Y en la retransmisión televisiva, otra vez a lo suyo: "El que sale peor parado es Carvajal. Cuando salta se choca con Giuliano".

Estas dos acciones indignaron a la afición del Atlético en las redes sociales. De hecho, Carvajal se convirtió en la primera tendencia del momento durante esa primera mitad del derbi. Había hecho dos entradas muy duras, no había visto ni una sola tarjeta y el colegiado ni siquiera había señalado falta en ninguna de las acciones. Un Munuera Montero que, por cierto, tardó 63 minutos en señalar la primera falta en contra del Real Madrid.