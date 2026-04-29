El Atlético anuncia tres bajas para la ida de semifinales de Champions: lista de Simeone y parte médico

Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 13:42h.

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El Atlético de Madrid vela armas antes de la primera cita de semifinales en la UEFA Champions League. Tras ejercitarse por última vez y conceder mínimas pistas en sala de prensa, Diego Pablo Simeone hace pública su convocatoria. El técnico argentino cita a un total de 23 futbolistas y contará con hasta tres bajas para medirse al Arsenal.

Este miércoles, el equipo madrileño vivirá una noche histórica en el Metropolitano. La afición lo sabe y prepara un recibimiento a la altura para comenzar con buen pie una eliminatoria de máxima dificultad con el premio de la gran final europea de fondo.

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Para tan señalada fecha, el 'Cholo' llama a filas a todo lo que tiene. Estos son los 23 convocados en el Atlético de Madrid: Juan Musso, Matteo Ruggeri, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Álex Baena, Thiago Almada, Jan Oblak, Marcos Llorente, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Obed Vargas, Ademola Lookman, Robin Le Normand, Esquivel, Boñar y Julio Díaz.

El parte médico del Atlético de Madrid

A través de sus perfiles oficiales, la entidad colchonera actualizó los estados físicos de Pablo Barrios, José María Giménez y Nico González: "Causan baja en la convocatoria tanto Pablo Barrios como José María Giménez, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, así como Nico Gonzalez, que sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el entrenamiento de este martes".

Son tres casos diferentes, considerándose la ausencia de Pablo Barrios clave. El centrocampista recayó de sus molestias y se perderá la gran cita de la temporada. El último en confirmar su baja para la ida ante el Arsenal fue Nico González, lesionado en la sesión de entrenamiento previa a la cita. Por su parte, José María Giménez, ausente en los últimos encuentros, continúa con su proceso de recuperación.