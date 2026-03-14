Agencia EFE Redacción Valladolid 14 MAR 2026 - 21:37h.

Solares y el culebrón para renovar a Chuki: "La mayor oferta"

Jornada 30 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidUna sufrida victoria (3-2), la segunda consecutiva en su feudo, sitúa al Real Valladolid un poquito más lejos de la zona caliente de la tabla, confirmando la tendencia al alza con Fran Escribá en el banquillo y metiendo en problemas a un CD Leganés que con esta derrota se asoma a los puestos de descenso.

Muy pronto, el equipo del Nuevo Estadio José Zorrilla empezaba a buscar la puerta de Juan Soriano, el meta visitante, que ya se lucía a los cuatro minutos en un disparo de Iván San José, Chuki, que se había quedado con un balón rechazado a disparo de Sergi Canós Tenés.

Continuaban los blanquivioletas hambrientos de área rival cuando una buena combinación entre Chuki y Peter Federico González encontraba a Marcos André de Sousa, pero el brasileño no atinaba con el remate a la portería del Leganés. Era a la tercera cuando, en pleno diluvio, un saque de esquina de Chuki era cabeceado en el segundo palo por Sergi Canós para colocar el balón en la escuadra (1-0).

Tenía el equipo de Escribá el segundo en una recuperación, tras pérdida rival en el centro del campo que Marcos André servía a Tenés, cuyo remate era demasiado centrado.

Locura de segunda parte

La segunda parte se iniciaba con el mismo guion, un equipo local desperdiciando ocasiones como un balón al segundo palo de Peter Federico que Chuki remataba mal con su pierna izquierda, con todo a su favor, o un remate de Iván Garriel al que respondía con acierto Soriano.

Tanta falta de puntería acababa siendo aprovechada por el Leganés para, tras una asistencia de Carlos Guirao a la que no llegaba Dani Rodríguez, acababa en los pies de Seydouba Cissé que, con toda la tranquilidad, regateaba al meta Álvaro Aceves y colocaba el balón fuera del alcance de un defensa para el empate (1-1).

Poco tardaron los locales en encontrar de nuevo el camino de la victoria tras un gran envío de Chuki que, cabeceado por Ponceau, puso el balón pintiparado a Marcos André que colocó el 2-1.

Duró poco la alegría de los locales porque en una acción protestada por posible falta sobre Garriel, que acabaría lesionado en el hombro izquierdo, Duk controló con el pecho para fusilar a Aceves y poner las tablas momentáneas (2-2).

El partido ya estaba totalmente roto pero el conjunto blanquivioleta sería el que se llevaría un triunfo de suma importancia ante un rival directo al encontrar a su goleador Latasa, como en Málaga para, en el descuento, cabecear con habilidad (3-2) un gran centro de Hugo San y dejar la victoria en Zorrilla.