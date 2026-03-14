Adrián Gómez Sánchez 14 MAR 2026 - 23:29h.

Su quinto gol esta temporada

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Leganés en la Jornada 30 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid venció en la tarde de este sábado por 3-2 al CD Leganés con el gran apoyo de la afición blanquivioleta. Juanmi Latasa marcó, en el descuento, el gol que dio los tres puntos al conjunto de Fran Escribá. “Sabíamos de la importancia de estos partidos que nos está tocando jugar. Era un partido muy importante en casa, ha sido una noche muy bonita y especial con nuestra gente”, dijo el delantero. Latasa admitió estar “muy feliz”, ya que “este grupo lo merecía” y “lleva trabajando todo el año. Somos los primeros que queremos que salgan las cosas, no estaban saliendo, así que ahora a pensar en el siguiente partido”.

Latasa puso en valor su dedicación en el club, calificándose como” un delantero que trabaja siempre y que lo da todo”. “Cuando no llegan los goles, se llega a estar más cabreado, pero hay que continuar esforzándose”, dijo, a lo que añadió que el sacrificio constante es su “máxima”. Latasa se limita “a lo que el míster decida”, puesto que “todo el mundo quiere jugar de inicio, pero el míster tiene un plan para cada partido y le está saliendo”. Además, reconoció que nunca le “ha gustado poner mala cara”, que está “para lo que necesite el club y el entrenador”, con el que tiene” muy buena relación”. Así que se ha mostrado “muy contento de poder ayudar al equipo”.

Preguntado por su rol actual de suplente, ha analizado que “con el futbol de hoy en día y los tiempos añadidos se puede jugar mucho, un jugador puede salir en el minuto 70 y disputar media hora”. Esto lo que demuestra es que “los partidos se deciden al final”. “Somos 25 jugadores, todos quieren jugar, pero solo pueden once. Hay que estar preparados y así trato de hacerlo”, recalcó el futbolista del Pucela.

Por último, valoró al míster, del que dijo que “tiene una gran experiencia y sabía lo que necesitaba el equipo. Nos ha dado tranquilidad, el equipo está jugando mejor, por lo que estamos muy contentos con él”, concluyó Latasa.