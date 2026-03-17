Adrián Gómez Sánchez 17 MAR 2026 - 15:35h.

Cinco puntos por encima del descenso

La euforia vuelve al Real Valladolid: "¡A por más!"

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ValladolidEl Real Valladolid sumó una importante victoria tras ganar (3-2) al CD Leganés en un encuentro de locura en el que los pucelanos fueron ganando 1-0, 2-1 y que vieron como los pepineros les empataron hasta en dos ocasiones con dos tantos encajados bastante rigurosos. El equipo ganó, mereció que el triunfo fuera más abultado y se llevó tres puntos vitales. Esto supuso una sorpresa para la afición blanquivioleta, que ve a su equipo competir, convencer y acumular cuatro jornadas consecutivas sin perder.

Desde el arranque, el Pucela quiso y eso se notó. Se volvieron a encajar dos goles, con decisiones arbitrales controvertidas durante todo el partido, pero el equipo se rehízo de dos mazazos y supo dar la cara para acabar ganando el encuentro. Tras el paso por vestuarios, el conjunto blanquivioleta dejó hacer más a los madrileños y el peligro no fue mucho, pero se volvieron a recibir dos tantos.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después del 3-2 ante el equipo pepinero en el Nuevo Estadio José Zorrilla, lo que deja al Real Valladolid fuera de los puestos de descenso, con cinco puntos de ventaja y muchos equipos metidos en la pelea por esquivar la parte roja de la tabla. Así lo expresaron en Twitter:

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El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será ante el CD Mirandés, que llega a ese partido colista, en la misma pelea que el Pucela, pero con 24 puntos, 12 menos que los blanquivioletas. Un duelo para volver a cumplir fuera de casa, acumular cinco partidos sin perder e intentar alejarse más todavía de los puestos de descenso. Eso sí, no será fácil, ya que los de Miranda de Ebro también se juegan la vida igual que el conjunto blanquivioleta, ya que están ante una de sus últimas balas para agarrarse a la salvación.