Adrián Gómez Sánchez 16 MAR 2026 - 20:17h.

Dos goles en falta y una arbitraje persecutorio a Alejo

La euforia vuelve al Real Valladolid: "¡A por más!"

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ValladolidLa afición del Real Valladolid no puede más con los arbitrajes que está sufriendo su equipo esta temporada en LALIGA Hypermotion y la Federación de Peñas ha estallado contra un reincidente Rafael Sánchez López, que ha pitado al Pucela tres veces esta campaña y ninguna con buen hacer. A pesar de la victoria final, el Real Valladolid 3-2 CD Leganés ha sido el colmo y el comunicado dicta lo siguiente:

"La victoria en Zorrilla se celebra como merece. El equipo lo luchó hasta el final y la afición volvimos a empujar como siempre. Pero hay algo que no debe quedar en el olvido y que hay que denunciar públicamente: lo vivido con el arbitraje vuelve a ser muy difícil de aceptar. El Real Valladolid merece respeto. Y lo que se vio con el 'colegiado profesional' Rafael Sánchez López vuelve a dejar demasiadas dudas sobre el criterio aplicado durante el partido. No hablamos de un error puntual, eso forma parte del fútbol, hablamos de un patrón que empieza a repetirse demasiado cuando este árbitro dirige al Pucela. Esta temporada ya son tres partidos suyos y en todos el criterio subjetivo ha sido evidente".

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"En esta ocasión volvió a ocurrir: faltas señaladas con distinto criterio según el equipo, un jugador del Real Valladolid que acaba lesionado en la acción previa al segundo gol del Leganés, un añadido que se alarga más de lo razonable y una última jugada que termina con una falta peligrosísima al borde del área. Demasiadas decisiones discutibles y demasiadas veces el mismo protagonista que, por desgracia, no pasa inadvertido".

"Por eso lo decimos claro: el Real Valladolid no puede seguir compitiendo con la sensación de que el criterio arbitral cambia según quién tenga el balón. Solicitamos públicamente que este colegiado no vuelva a dirigir partidos del Real Valladolid en lo que resta de temporada. Pedimos algo básico en el fútbol profesional: respeto, equilibrio y que el árbitro no sea nunca el protagonista. Porque el Real Valladolid merece competir en igualdad de condiciones".