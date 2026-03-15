Adrián Gómez Sánchez 15 MAR 2026 - 14:34h.

Segunda victoria consecutiva en casa

Latasa vuelve a ser el héroe del Pucela: "Ha sido una noche muy bonita con nuestra gente"

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ValladolidEl Real Valladolid no sabe lo que es perder con Fran Escribá y eso siempre es positivo. El cambio de entrenador ha funcionado en el primer mes con el valenciano al frente y el Pucela, a expensas de lo que haga la SD Huesca, aventaja en cinco puntos más el golaverage a los puestos de descenso que marcan los oscenses.

Tres goles y muchos protagonistas en un nuevo triunfo en casa que volvió a dejar una imagen muy esperada, la comunión entra afición y jugadores al término del encuentro. De hecho, el Club reflejó nada más finalizar el partido el abrazo entre Hugo San y Juanmi Latasa, protagonistas de la diana de la victoria en ese vital duelo ante el CD Leganés. El resto de sus compañeros también buscaban a los héroes del choque.

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Después, los futbolistas blanquivioletas protagonizaron un acto que ya es costumbre en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Tras dar la vuelta al terreno de juego, se acercaron al Fondo Norte para dar palmas al ritmo de los cánticos de los aficionados que quedaban presentes en la grada de animación del feudo pucelano.

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Otro de los más aclamados fue Álvaro Aceves. El portero vallisoletano llevaba tiempo esperando su oportunidad y debutó con triunfo, aunque encajando dos goles, con la camiseta del Real Valladolid. Se le vio seguro y muy metido en el encuentro, concentración que se quitó con la euforia posterior al grito de "¡Vamos carajo!" mientras se fundió en un abrazo con Sergi Canós Tenés.

Tras esto, Hugo San, Marcos André de Sousa, Guilherme Fernandes, Álvaro de Pablo, Iván Alejo, todos ellos entraron al vestuario con el mismo semblante: sonrisa en la cara y al grito de "¡Vamos!". Además se vio a un Fran Escribá muy sonriente saludando y dando la enhorabuena a los jugadores tras el partido.

La ambición se apreció en la llegada de Sergi Canós con un mensaje claro: "¡A por más, a por más, a por más, a por más!", que repite mientras se reúne con sus compañeros.