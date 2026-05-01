Basilio García Sevilla, 01 MAY 2026 - 17:36h.

"Quiero generar una duda en la cabeza de Ancelotti", dice el atacante del Betis

La Federación de Brasil renovará a Carlo Ancelotti sin haber disputado un gran torneo: salario y duración

Compartir







La temporada de Antony a nivel numérico es francamente buena, pero entre los aficionados del Real Betis Balompié da la sensación de que ha dado medio pasito atrás con respecto a lo que ofreció en el tramo final de la campaña anterior. El brasileño lleva muchos meses arrastrando una pubalgia y, sin embargo, sigue jugando, aunque el dolor le lastra en ocasiones.

Sin embargo, el atacante verdiblanco no pierde la esperanza en ir al Mundial del próximo verano, que se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México. Ni sus problemas físicos, ni el hecho de que Carlo Ancelotti solo le llamara en su primera convocatoria y no haya vuelto a tener noticias de su cuerpo técnico desde el verano, reduce su ilusión.

Ahora, Antony ha concedido una entrevista en su país a Globo Esporte, en la que ha hablado sobre esa ilusión de volver a la selección. “Tenemos a grandes jugadores y les respeto a todos. No es fácil vestir la camiseta de la selección. Ya tuve el honor de jugar un Mundial y sé lo que es eso. Claro que da ansiedad. Cada partido es una final para mí, por la importancia que tienen. Mi objetivo es vestir la camiseta de la selección de nuevo. Es un sueño en el que pienso todos los días. Quiero disputar mi segundo Mundial, pero para eso tengo que hacer mi parte aquí. Tengo que mantener el equilibrio y no dejar que la ansiedad me atrape. Da ansiedad sí, pero voy a continuar trabajando y quiero terminar la temporada bien y orgulloso de lo que estoy haciendo”, indica.

En cuanto a sus problemas físicos, asegura que no serían un problema. “Me estoy cuidando mucho, tratándome todos los días para estar siempre mejor. Hay muchos jugadores luchando por entrar y quiero hacerlo lo mejor posible, terminar así la temporada y generar una duda en la cabeza de Ancelotti. Para mí no son partidos, son finales. Voy a intentar destacar lo máximo para conseguir este sueño”, asegura Antony.

“A pesar del poco tiempo que tuve con Ancelotti, en su primera convocatoria, la gente sabe que es un excelente entrenador. Su preparador físico me mandó un mensaje, cuando estaba en Inglaterra, para saber cómo estaba. Le expliqué que estaba entrenándome apartado pero listo para firmar por un club. Ese fue mi último contacto. Ahora me siento muy bien y espero estar listo de nuevo”, concreta sobre sus opciones de ir con Brasil, siempre favorita, al próximo Mundial.

PUEDE INTERESARTE La reacción del hijo de Antony al conocer a Vinicius y Mbappé

Más de Antony

El partido ante el Real Madrid. “Era especial, tenía un poco de ansiedad esa semana por la grandeza del partido. Lo encaré como un duelo que podía cambiar mi vida. Pero también sabía que tenía que mantener el equilibrio y estar tranquilo”.

Su mejoría. “Siempre veía vídeos míos para analizar el posicionamiento, si estaba más o menos cerca del gol. Mejoré eso bastante, entrené mucho. Algunos entrenadores me ayudaron, principalmente para usar más mi velocidad sin pelota, atacar el espacio y estar más cerca del gol. Tenía pocos números, pocos goles, y eso es algo que me propuse mejorar. En pretemporada entrené mucho la finalización. Veía vídeos de esos entrenamientos y eso hizo la diferencia. Comencé a arriesgar más, a tirar desde fuera del área. El entrenador me incentivaba: 'Si tienes la oportunidad, chuta'. Eso me dio más confianza. Ahora tengo buenos números de goles fuera del área y voy a continuar arriesgando”.

Feliz en Sevilla. “En el Betis me encontré, encontré también la felicidad. Cuando estoy feliz las cosas suceden de forma natural. Me siento más preparado para las cosas. Uso como ejemplo el pasado Mundial, cuando estaba muy bien, y ahora trabajo para eso”.