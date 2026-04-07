Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 19:22h.

Ancelotti podría renovar antes de su primer gran torneo

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En menos de un año y sin haber disputado un gran torneo, la mano de Carlo Ancelotti ya se nota en la selección brasileña. A las puertas del próximo Mundial, que tendrá lugar el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá, la federación carioca ya está trabajando en su renovación.

Según apuntan desde ESPN Brasil, el técnico italiano continuará al frente de Brasil hasta el Mundial de 2030 que tendrá lugar en España, Portugal y Marruecos. El actual contrato de Carlo Ancelotti espira en julio, por lo que tanto la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y el propio Ancelotti ya están trabajando para llegar a un acuerdo.

Los detalles de la renovación de Ancelotti

Esta misma semana, desde la Federación de Brasil enviaron el borrador de su nuevo contrato al exentrenador del Real Madrid. Únicamente falta la firma del técnico para prolongar su duración por cuatro años más. Sin embargo, esto es más bien una formalidad, ya que todos los detalles fueron acordados en conversaciones mantenidas en las últimas semanas.

"Ya lo hemos discutido a fondo, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos en persona y acordamos que cuando volviéramos del parón internacional de la FIFA firmaríamos el contrato por otro período", mencionó Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. En este último parón de selecciones, Carlo Ancelotti dio su aprobación verbal final al acuerdo.

"La CBF no tiene ningún problema en renovar, y yo tampoco. Cuando tenemos algo que queremos perseguir, creo que no hay problema", afirmó el entrenador.

De esta forma, Carlo Ancelotti seguirá al frente de la selección carioca por los próximos 4 años. Este estará dividido en dos partes, un acuerdo inicial de dos años y una renovación automática, ya acordada, por dos años adicionales.

El salario será el mismo que hasta ahora -uno de los más altos de la historia-, llegando a los 10 millones de euros anuales. Sin embargo, los que sí se verán beneficiados de esta renovación es su cuerpo técnico, quienes recibirán un aumento salarial.