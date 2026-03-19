Adrián Gómez Sánchez 19 MAR 2026 - 10:52h.

Dos goles de cada uno en cuatro partidos

Latasa vuelve a ser el héroe del Pucela: "Ha sido una noche muy bonita con nuestra gente"

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ValladolidEl Real Valladolid volvió a ganar en casa, esta vez al CD Leganés, y lo hizo anotando de nuevo tres goles. Desde su llegada, Fran Escribá ha hecho que el equipo marque mucho y acumule nueve goles en cuatro partidos jugados. De éstos, cuatro han sido anotados por los delanteros Marcos André de Sousa y Juanmi Latasa.

Esto es novedad, ya que Marcos André llevaba menos goles anotados, uno, que los que ha hecho desde la llegada del nuevo míster, dos, ante la SD Huesca y el Leganés, ambos en casa. Además, le fue anulado otro en el Estadio de La Rosaleda. Por su parte, Latasa acumulaba tres dianas anotadas antes de la llegada de Escribá. Desde entonces, ha hecho dos tantos de bella factura de cabeza en un rol de suplente y jugando con otro compañero al lado, contra el Málaga CF y el Leganés. Ambos sirvieron para sumar uno y tres puntos, respectivamente.

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El técnico blanquivioleta siempre ha recalcado que no quiere centrar el gol sólo en los delanteros, sino que el resto del equipo, sobre todo la segunda línea, también tiene responsabilidad. Eso se está dando porque los otros cinco goles anotados por el Pucela han sido obra de Peter Federico González, Stanko Juric y Sergi Canós Tenés, este último dos. Todo tantos desde la segunda e incluso tercera línea que demuestran la anotación coral que se está dando con Fran Escribá a los mandos.

El máximo anotador pucelano es el dominicano Peter Federico con seis dianas, seguido muy de cerca del propio Latasa y de Iván San José, Chuki. El canterano es el futbolista con más goles generados en el plantilla pucelana: cinco y seis asistencias. En esto no entra el gol de Carlos Ruiz, Chupe en propia puerta, también generado de un saque de falta del propio Chuki, que actualmente es el principal baluarte del Real Valladolid a balón parado, poniendo constantemente balones muy peligrosos.