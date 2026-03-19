Adrián Gómez Sánchez 19 MAR 2026 - 20:53h.

La afición del Pucela y un nombre propio tras otro triunfo en Zorrilla: "Mil gracias"

Debutó como titular esta temporada con el Pucela

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ValladolidLo que sintió Álvaro Aceves tras debutar como titular en el Real Valladolid esta temporada en LALIGA Hypermotion es de esas cosas que nunca se olvidan. Además, la lesión de Guilherme Fernandes para algunas semanas provocará que el hasta ahora portero suplente del Pucela tenga que salir de inicio también ante el CD Mirandés en el Estadio de Anduva. Por lo tanto, está ante la oportunidad de quedarse bajo la meta blanquivioleta.

La madurez del vallisoletano en el campo también se traslada a la sala de prensa: "Fueron momentos muy especiales, estaba aquí toda mi familia y amigos. Es algo que llevo persiguiendo desde 2013 que puse un pie en los Anexos. Un día y una semana de mucha emoción que pudimos completar compitiendo bien y ganando, que es lo más importante. Espero que sea el primero de muchos aquí en Zorrilla, con un ambiente espectacular, y que haya muchas más noches como esa".

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El guardameta reconoció que estaba tranquilo, "como cuando tienes un examen y lo llevas estudiado", ya que "el trabajo que corresponde es estar preparado desde la primera jornada. Gracias a todo el staff y a las condiciones de trabajo espectaculares sentí la confianza del Club, presidente, dirección deportiva, entrenador y entrenador de porteros".

La victoria (3-2) tuvo en la celebración otro "momento precioso" cuando en torno al portero se formó una piña de compañeros felicitándole. "Vinieron David, Chuki, Alejo... la gente de aquí que lo vivimos mucho y otros que no son de aquí pero están igualmente comprometidos". Entre ellos, su compañero Guilherme, con quien tiene "una relación muy buena". "Estamos para apoyarnos y se portó muy bien conmigo como trato de hacerlo yo con él cuando participa. Es una muestra del vestuario tan sano que tenemos este año, es lo que nos va a hacer salir de esta situación", añadió.

Una posición particular

Aceves fue ampliamente preguntado por su puesto, sus minutos, la competencia bajo palos. Con naturalidad, asumió que la suya "es una posición con muchas particularidades". "Son situaciones del fútbol, soy un portero, tardamos un poco más en llegar y un poco más en irnos del fútbol profesional", comentó, mostrando nuevamente la seguridad en sí mismo: "Confío en mis capacidades y en que soy capaz de asumir la portería del Real Valladolid, quiero triunfar aquí y ser portero titular".

"La competencia interna es lo mejor para el equipo, todos tenemos que dar el máximo nivel y que, elija a quien elija el míster, esté preparado para jugar. Los porteros pasamos un montón de tiempo juntos y, este año, tenemos un grupo de trabajo maravilloso", explicó sobre esa relación entre compañeros.

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Aceves también aprovechó para reflexionar sobre los momentos de la vida. "Sin esas circunstancias duras que me ha tocado vivir, como le toca vivir a todo el mundo, no tendría la madurez de ahora, que te hace crecer como futbolista y como persona. Son aprendizajes que llevo en la mochila y, cuando pasas tragos amargos, los días bonitos se disfrutan mucho más".