Adrián Gómez Sánchez 20 MAR 2026 - 09:22h.

Otro delantero más para la próxima campaña

El Real Valladolid cierra el fichaje de Robin van Duiven

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ValladolidEl Real Valladolid sigue avanzando operaciones para la temporada 2026/2027. Con los fichajes del neerlandés Robin van Duiven y del andaluz Dani Pérez ya cerrados para reforzar la punta del ataque y el centro del campo, respectivamente, la dirección deportiva blanquivioleta encabezada por Víctor Orta ha cerrado una nueva incorporación. Tal y como anunció Cazurreando, se trata de Víctor Barberá, delantero centro del FC Barcelona Atlètic, filial del club culé, que milita en el Grupo III de la Segunda División de la RFEF.

El delantero catalán lleva sin jugar con el Barça B desde octubre 2025. Ahora, bien entrado el mes de marzo, su regreso con el filial blaugrana está cerca. El punta barcelonés fue operado satisfactoriamente de una rotura en el recto anterior de la pierna derecha y en el comunicado emitido por el FC Barcelona se especificó que estaría cinco meses de baja.

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Antes de esa grave lesión, había anotado seis goles en los siete partidos que había disputado con el filial blaugrana. Hizo 15 goles en la temporada 2022/2023 entre la cuarta categoría del fútbol español y la UEFA Youth League. En la 2023/2024 salío en forma de préstamo al Club Brujas, donde anotó seis tantos y dio dos asistencias en la Challenger Pro League, llegando incluso a debutar en Union of European Football Associations Conference League.

Posteriomente, vivió un calvario entre una lesión en el muslo y la última en el recto anterior, lo que le impidió tener continuidad durante las últimas campañas en la disciplina culé. A sus 21 años, finalizaba contrato con el Barcelona en junio de 2026 y ahora será nuevo jugador blanquivioleta en una lista de delanteros junto a Marcos André de Sousa, Juanmi Latasa, Vegard Erlien y Robin van Duiven, aunque habrá que ver que pasa con el futuro de los dos primeros y si regresan o no Adrián Arnu y Jorge Delgado de sus respectivas cesiones, ya que éstas tienen opción de compra.