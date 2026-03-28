La dura realidad del Cádiz CF con el fichaje de Lucas Pérez

Su trayectoria en los últimos meses no invita al optimismo

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Lucas Pérez está a un paso de regresar al Cádiz CF. El bombazo saltó este viernes, pocas horas antes que el cuadro amarillo se enfrente el AD Ceuta en un partido clave para intentar amarrar la permanencia cuanto antes. Las condiciones de su regreso, eso sí, serán muy distintas respecto a su primera etapa, pues tiene ya 37 años, lleva un año sin jugar y 16 meses sin anotar un gol.

El primer fichaje de Lucas por el Cádiz se produjo en enero de 2022, cuando llegó procedente del Elche a cambio de unos 200.000 euros. Dos años más tarde se marchó al Dépor con algo de polémica para jugar en Primera RFEF y hace apenas un año cambió La Coruña por el PSV de manera sorprendente, también con cierta controversia.

El caso es que el delantero sólo jugó tres partidos con el PSV, los tres partiendo desde el banquillo. Llegó el 23 de enero, jugó 28 minutos repartidos en tres encuentros y fue diagnosticado con tuberculosis en el mes de marzo. Acabó contrato en mayo sin volver a pisar un terreno de juego y sin llegar a marcar ningún gol con el club de Eindhoven.

Los datos del fichaje de Lucas Pérez por el Cádiz

La realidad del gallego es muy distinta a la de su primera etapa. Para empezar, porque tiene 37 años y prácticamente no le va a dar tiempo a jugar en lo que resta de temporada. Está previsto que llegue el lunes y el Cádiz juega el martes en Valladolid. En el mejor de los casos, podría ayudar al equipo en las ocho o nueve últimas jornadas.

Lucas llegará con la carta de libertad tras 12 meses sin jugar un partido de fútbol. La última vez que se vistió de corto fue el 15 de marzo de 2025 con el PSV, cuando apenas jugó 13 minutos. Su calidad está fuera de duda, pero entre su edad y el hecho de que lleva más de un año sin jugar, todo apunta a que tardará unos días en ponerse al tono físico de sus compañeros.

Los datos no invitan precisamente al optimismo: el atacante ha jugado 24 minutos en los últimos 14 meses. Antes de su breve etapa en el PSV, con el que no marcó ningún gol, rescindió su contrato con el Dépor el 22 de enero de 2025. Su último encuentro con el club gallego fue el 19 de enero de ese mismo año.

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Y hay más: Lucas Pérez lleva 16 meses sin marcar un gol. De hecho, la última vez que vio portería fue precisamente en Cádiz, con aquel hat-trick del Dépor en el Nuevo Mirandilla el 30 de noviembre de 2024. Un jugador veterano y con una gran trayectoria que lleva más un año sin jugar, casi año y medio sin marcar un gol y cumplirá 38 años en septiembre.