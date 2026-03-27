Lucas Pérez perfila su fichaje por el Cádiz para volver con Sergio González

Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 12:22h.

Lucas Pérez explica su polémica salida del Cádiz CF con un mensaje para la afición y otro para Suso

Firmaría hasta final de temporada

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Lejos ya del mercado invernal y a las puertas de un nuevo verano, la bomba ha saltado en las oficinas del Nuevo Mirandilla en materia de fichajes. El club estaría cerca de cerrar el regreso de un jugador con buen pasado en el club, que salió de LaLiga EA Sports para ayudar al club de su tierra a salir del pozo. Hablamos de Lucas Pérez.

Según informa Deportes Cope Coruña, el Cádiz estaría muy cerca de cerrar el regreso de Lucas Pérez. El delantero está a un paso de volver al Nuevo Mirandilla, en un giro de guión de la dirección deportiva para encarar el fin de curso con garantías. El equipo acumula unos números muy negativos que le han llevado a cambiar de entrenador y que lo mantienen no demasiado alejado del descenso.

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Ahora, con Sergio González de nuevo bajo los mandos, el equipo suma un triunfo en Anduva y una estrepitosa derrota en casa frente al Málaga. La presencia de Lucas Pérez en el horizonte sorprende por el momento y la situación del equipo. Por ahora, el contacto entre las partes ya ha existido, aunque sin avances en las negociaciones.

Líos internos en el club

El actual ruido mediático alrededor de la figura de Lucas Pérez coincide con los problemas internos del vestuario con algunos de sus jugadores. El caso más reciente es el de Ontiveros, quien fue cazado de fiesta junto a Caicedo y Raúl Pereira la misma noche posterior a la derrota frente al Málaga.

Juan Cala, director deportivo amarillo, salió al paso de lo sucedido para informar de la sanción que le impondrá el Cádiz. "Como todo acto de indisciplina tiene una consecuencia. A partir de ahí los trapos nosotros los vamos intentar guardar de puertas para dentro y tomaremos las consecuencias del acto que hubo", señaló recientemente.