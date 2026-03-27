El truco colectivo del Cádiz para ganar la tanda al Tottenham en el penalti decisivo: "¡Kiricocho!"
Vibrante final con la parada del portero Iker
En directo, sigue al Betis, Sevilla, Recre, Cádiz y al resto de equipos en la Copa del Mundo Gañafote
CádizEmoción a raudales en la Copa del Mundo Gañafote 2026. El Cádiz CF consiguió tumbar al Tottenham inglés en un vibrante enfrentamiento de cuartos de final. En el lado derecho del cuadro, equipos como el PSG o Manchester City intimidaban, pero la expedición amarilla tiró de fútbol y garra para plantarse en las eliminatorias decisivas. Su pase a la semifinal tuvo que decidirse desde los once metros... y con un truco colectivo.
Los gaditanos se encomendaron a Iker. Llamándose así y jugando de portero, el resultado parecía obvio. El guardameta cadista se hizo gigante para parar el penalti decisivo ante el Tottenham, pero también contó con la colaboración del resto de sus compañeros.
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El truco colectivo del Cádiz para tumbar al Tottenham
Desde la distancia, los pequeños jugadores amarillos tiraron de pillería para gafar al último lanzador inglés. La leyenda de Kiricocho sobrevoló las instalaciones deportiva de Cartaya con un grito al unísono de la expedición cadista. Aquel truco que Carlos Salvador Bilardo convirtió en cábala ayudó al Cádiz a seguir haciendo historia en la Copa del Mundo Gañafote 2026.
En la parte superior de esta noticia puedes ver el vídeo de la tanda de penaltis del Cádiz - Tottenham.