Puro arte: el portero y el capitán del Lamiya reaccionan a las dos mejores jugadas la Copa del Mundo Gañafote

Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 11:40h.

El Lamiya se ha enfrentado al Liverpool en la Copa del Mundo Gañafote y sus jugadores reaccionan a sus mejores jugadas

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La Copa del Mundo Gañafote que puedes ver en Mediaset ha comenzado con muchísima expectación por ver a las futuras estrellas del fútbol. Y no solo eso, sino que ya hay infinidad de imágenes para el recuerdo. Las jóvenes promesas están dejando su huella, como lo han hecho jugadores del equipo local. En la jornada de viernes, el Lamiya tenía la complicada tarea de enfrentarse al Campeón del 2025, a un Liverpool que es favorito para revalidar el título. Si bien la derrota ha sido clara, tanto su portero como su capitán han dejado muestra del nivel que tienen.

Una de las primera acciones que cabe destacar la protagoniza el portero del Lamiya, Manuel. A los dos minutos de partido y con 0-0 en el marcador, el jugador del Liverpool lograba una oportunidad muy buena. Su zurdazo, raso y duro, no obstante, lo iba a desviar a córner el guardameta local. "Vaya mano que he sacado, pensaba que me había dado en el cuerpo. Thibaut Courtois y Joan García son mis ídolos", reacciona Manuel en ElDesmarque.

De la parada al golazo del Lamiya

Por otra parte está Carlitos, el capitán del equipo y autor de un auténtico golazo. Rozando el minuto 12 y ya con 2-0 en contra, el combinado local se iba a meter de lleno en el partido con un gran gol del capitán. Con un disparo casi desde mitad de campo, Carlitos sorprendió al portero del Liverpool firmando un tanto para el recuerdo. "Ostras, mejor de lo que pensaba. He visto al portero un poco adelantado y lo he intentado, quería tirar", confiesa Carlitos.