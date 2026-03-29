Joaquín Anduro 29 MAR 2026 - 17:53h.

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Esta pasada madrugada, México reinauguró el Estadio Azteca de cara al Mundial que acogerá con una gran fiesta en la que Álvaro Fidalgo se presentaba también como uno de los protagonistas. El centrocampista del Real Betis debutó con el combinado azteca una vez formalizó su nacionalización en una decisión que levantó críticas entre algunos sectores del país pero no así dentro de un vestuario que le ha acogido con cariño, empezando por su seleccionador Javier Aguirre.

El futbolista nació en Oviedo pero, tras cinco años jugando en la liga mexicana, recibió la llamada del Vasco para convertirse en internacional absoluto con el Tri. El país centroamericano no pasa por su mejor momento futbolístico y esto le llevó a mirar a un jugador al que adoran los fans del América pero que también ha tenido polémica por el hecho de haber sido 'fichado' para el torneo en casa.

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Álvaro Fidalgo siempre ha tenido buenas palabras para México y lo demostró también con su mensaje en redes sociales cuando recibió la llamada: "Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana".

Álvaro Fidalgo demostró ante Portugal que ya es un mexicano más

En el partido ante Portugal, el jugador bético tuvo dos detalles que gustaron a los aficionados del país hispanoamericano. Primero se le vio cantando el himno de país a viva voz y después realizó una arenga agradeciéndoles a sus compañeros cómo le habían recibido y prometiendo darlo todo por su selección.

"Gracias a todos por la bienvenida de estos días. Tienen aquí a una persona, un amigo, para lo que necesiten. Me voy a dejar la vida por el grupo. ¡Vamos!", gritó Álvaro Fidalgo en el corro con sus compañeros antes de disputar una hora de encuentro en la que aún no pudo mostrar su mejor nivel pero sí que dejó detalles y recibió la ovación del Azteca.

Tras el partido, Javier Aguirre se refirió al debut del asturiano, con el que cuenta de cara al Mundial: "Tuvo personalidad para tener la pelota. Hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón... Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, lo dije el otro día, es uno más de este grupo y sí, me gustó. Evidentemente, necesitamos ver más jugadores como Ledesma, Gutiérrez... gente que no había estado con nosotros o que no había venido. Dentro de lo planeado, se cumplió el objetivo".

Los compañeros de Fidalgo en su nueva etapa internacional también el apoyaron, empezando por un Erick Lira que despejó la polémica: "Un mexicano nace donde quiere". Su excompañero en el América, Erick Sánchez, fue más allá destacando el "orgullo" que sentía al volver a compartir equipo con él: "Tener a Fidalgo aquí me llena de orgullo, porque sé el jugador y la persona que es. Hoy tuvo un partido bueno, pero es como todos, estamos peleando por un boleto".