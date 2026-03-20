Álvaro Fidalgo debutará con México y apunta al Mundial

Basilio García Sevilla, 20 MAR 2026 - 18:01h.

Primera convocatoria tras haberse nacionalizado como mexicano

Espían a Álvaro Fidalgo en el Getafe - Betis

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Aunque nació en Asturias en 1997, concretamente en Hevia, Álvaro Fidalgo está a punto de debutar a sus casi 29 años con la selección de México. Tras dar el salto desde el Club América al Real Betis Balompié, donde ha caído de pie, ha conseguido ser por fin internacional, aunque no lo hará con la camiseta de la selección española.

Este viernes se ha conocido la convocatoria de Javier Aguirre para las últimas citas de la selección de México, y en ella está el jugador verdiblanco. Fidalgo se nacionalizó mexicano hace varias semanas tras un largo periodo en el Club América de México, uno de los más grandes equipos del fútbol azteca. Llegó en 2021 y jugó 228 partidos, convirtiendo 22 goles y otorgando 30 asistencias. Además, ganó tres títulos de la Liga MX, uno de Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga.

Álvaro Fidalgo estará, de este modo, en los partidos amistosos que México jugará contra Portugal en el Estadio Banorte de Ciudad de México, el legendario Estadio Azteca, y contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago. Se trata de una de las sedes del Mundial de 2026, que el país mexicano comparte con Estados Unidos y Canadá, siendo la tercera vez que acogen una cita mundialista, la primera compartida

De este modo, Aguirre, que ya le había espiado en vivo en el partido ante el Getafe, deja claro que el futbolista del Real Betis está en sus planes de cara al verano, con lo que eso supone a nivel de revalorización y de escaparate de un jugador por el que el Betis ha pagado unos dos millones de euros en el mercado invernal.

El sueño de Fidalgo

Fidalgo, que estuvo en la cantera del Real Madrid, llegó a ser internacional con España hasta la categoría sub 17, pero no llegó siquiera a la sub 21. Al no haber debutado con la absoluta, tenía opciones de jugar con otro país si se nacionalizaba, y así fue.

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"Opté por representar a México, me parece que así lo sentía también, sé la responsabilidad que hay con esta decisión. Sé que a muchos les puede o no gustar, pero está claro que, si en algún momento me toca representar, que no queda la duda que voy a dejar la vida", argumentaba hace unas semanas. Ahora, el sueño está muy cerca de cumplirse.