Las razones por las que Álvaro Fidalgo cree que funciona Manuel Pellegrini: "Se nota"

Álvaro Fidalgo acompañó a Haro y Gordillo a la Peña Bética Pepe González de Tocina

Álvaro Fidalgo no ha necesitado demasiado tiempo para entender el momento que vive el Betis. El nuevo fichaje verdiblanco acompañó este pasado jueves a Ángel Haro y a Rafael Gordillo a la Peña Bética Pepe González de Tocina para celebrar su 50 aniversario y, cuando se acercó al público, mandó dos claros mensajes.

Como si llevase años en la entidad, el mediapunta ha entendido perfectamente el momento que vive el Betis y cuando se iban acercando aficionados para desearle suerte, el ex de la liga mexicana lo tenía claro: "Hay que seguir creciendo", decía con pleno optimismo.

Evidente, el mediocampista tampoco podía obviar el derbi de este domingo y al escuchar a alguna aficionada pedirle máxima intensidad para ganarle al Sevilla, Fidalgo lo dejaba claro: "Vamos con todo el domingo".

Álvaro Fidalgo y su primer derbi... como titular

Porque algo muy extraño debería ocurrir este próximo domingo para que Álvaro Fidalgo, pieza clave en este buen momento verdiblanco, no parta como titular ante el Sevilla.

Con Fidalgo y Pablo Fornals, además de Marc Roca, Manuel Pellegrini parece haber encontrado el equilibrio ideal para su equipo y es que el ex de la liga mexicana, y próximo gran refuerzo de la selección de dicho país, ha entrado al equipo a la perfección.

Su adaptación tanto en el terreno de juego como fuera del mismo, como se pudo ver en el acto de este pasado jueves, parece total y esto no hace más que confirmar el gran trabajo que realiza actualmente el Betis, un club que no para de crecer y que apunta, ahora más que nunca, a lo más alto.