Tito González / Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 22:13h.

Tras un histórico 'uno', el autor sevillano estará en El Gran Derbi de La Cartuja

SevillaSilencio, vamos a escuchar la saeta. Antonio Álvarez 'Bizcocho' ha vivido el febrero más especial de su vida y espera arrancar el mes de marzo por todo lo alto en el Estadio de La Cartuja. El primer premio de chirigotas en el COAC 2026 hace un hueco en su apretada agenda para analizar el derbi del próximo domingo con tono carnavalero y claro guiño al capitán Isco Alarcón.

Reconocido seguidor del Real Betis, que recientemente puso voz a uno de los spots del equipo verdiblanco, el autor de San José de la Rinconada es socio del club heliopolitano desde los ocho años. Sus saeteros pasarán a la historia gaditana como el primer grupo íntegramente sevillano en conquistar el Gran Teatro Falla en la modalidad de chirigotas. 'Bizcocho' sigue inmerso en el sueño: "Para mí que lo he vivido desde pequeño, y esto que ni lo soñaba tal y como se ha dado, orgulloso y flipando".

Antonio Álvarez 'Bizcocho' e Isco Alarcón en su chirigota

Una conquista como la suya era prácticamente impensable hasta hace escasos meses. Como si el San José conquistara la UEFA Champions League, aunque también tira para 'su Betis': "Ha sido una cosa muy grande. La alegría puede ser parecida, porque también soy muy bético, pero esto es una cosa muy personal. Tendría que ver al Betis ganar la Champions para compararlo".

En una de las piezas fijas de su chirigota se coló Markel Susaeta, exjugador del Athletic Club. Bizcocho se moja con algún futbolista del Real Betis al que haría hueco, pero pone el foco en Isco Alarcón: "El Chimy es bueno, Antony que ahora es sevillano... e incluso Isco. Aunque yo a Isco lo que le haría es un final de popurrí bonito con un título en la mano, eso es".

Con el derbi ya jugándose en la calle, el ganador del primer premio de chirigotas confirma su asistencia: "Seguramente vaya al campo, soy socio desde los ocho años, y los partidos que puedo asistir, pues no me los pierdo".