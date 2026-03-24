Un pequeño impulso para la confianza de Álvaro Fidalgo

Álvaro Borrego 24 MAR 2026 - 22:22h.

El jugador, titular en uno de los últimos cuatro encuentros con el Betis, podrá debutar con México en este parón

El Betis deberá estudiar la salida de alguno de sus extracomunitarios

Compartir







Álvaro Fidalgo ha disfrutado este martes de su primer entrenamiento con la selección mexicana de fútbol, que afrontará durante este parón dos compromisos frente a Portugal y Bélgica. "Ya me dieron la bienvenida con dos o tres pataditas...; es broma; todo ha ido muy bien", afirmó el jugador del Real Betis al final de su estreno bajo las órdenes de Javier Aguirre. Un pequeño impulso que debe reforzar la confianza del futbolista, después de haber salido de inicio en solo uno de los últimos cuatro partidos con el conjunto verdiblanco.

Este parón internacional deberá reforzar la confianza del futbolista. Desde su debut contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, Álvaro Fidalgo se convirtió en una pieza indiscutible para Manuel Pellegrini, quien incluso adaptó el sistema hacia un 4-3-3 para encontrarle encaje. El ahora internacional mexicano encadenó cinco titularidades seguidas pero en las últimas dos semanas ha perdido protagonismo. Solo una titularidad en los últimos compromisos. Salió de inicio frente al Celta, pero ese cambio al 4-4-2 le deja sin sitio. Antes se quedó sin minutos en Atenas, salió en el tramo final del partido de vuelta, ya con la eliminatoria sentenciada, y volvió a quedarse en blanco en San Mamés.

En febrero pasado Fidalgo, de 28 años, se convirtió en elegible para jugar con México, combinado con el que, gracias a su solvencia en la media cancha, fue llamado en un momento en el que múltiples lesiones de jugadores estelares han mermado las opciones para el seleccionador. Álvaro, quien surgió de la cantera del Real Madrid y en México se convirtió en ídolo en el América, con el que ganó tres títulos de liga, saltó al campo junto a Germán Berterame, argentino también naturalizado, que también busca hacerse con un lugar en la lista final del Mundial que arrancará el próximo 11 de junio.