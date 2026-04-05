Álvaro Borrego 05 ABR 2026 - 19:00h.

Pellegrini espera poder dar buenas noticias "la semana que viene"

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Isco Alarcón, más cerca de volver. Aunque su regreso es toda una incógnita y en el Real Betis siguen sin atreverse a concretar la fecha de su vuelta, el centrocampista está en la fase final de su recuperación, ya toca balón y la próxima semana podría parcialmente empezar a realizar algunos ejercicios con el grupo. A falta de ocho jornadas para el final de LALIGA, y con los cuartos de final de la Europa League en el horizonte, su reaparición llegaría como agua de mayo para la plantilla verdiblanca, necesitada de creación, madurez y mejoría en el juego, siendo esta una de las principales carencias de este curso.

Este domingo el grupo entrenó a puerta cerrada, sin minutos abiertos para la prensa, pero fueron los propios medios del club los que publicaron unas imágenes de Isco Alarcón sobre el césped. En ellas se ve al malagueño intensificando sus esfuerzos, tocando balón y realizando algunos disparos a porterías. El mediapunta sigue incrementando la capacidad de impacto y serán sus sensaciones las que determinen cuándo está listo para regresar, dado que se trata de una lesión que depende mucho de sus impresiones y cómo vaya evolucionando.

Fue el propio Manuel Pellegrini el que comentó este jueves en sala de prensa que el capitán del Betis continuaba avanzando en su recuperación y apuntaba a la "semana siguiente" para algunas noticias de importancia. "Isco sigue evolucionando según lo esperado, veremos la semana siguiente. Es diferencial, pero hay un plantel y siempre intentamos llevar adelante las competiciones. Nos tocó un periodo de lesión largo con él, pero hay que recuperarle porque siempre marca la diferencia".

"Quiero ser siempre prudente con este tipo de situaciones. Siempre lanzo el mismo mensaje: hay que confiar en los plazos de los servicios médicos y lo que puedo confirmar es que Isco está dentro de los plazos. Ojalá verlo pronto en el terreno de juego", admitía el director deportivo heliopolitano.