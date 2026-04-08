Por qué al Sporting de Braga le llaman los 'Arzobispos'

Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 10:13h.

El club tiene una fuerte vinculación con el catolicismo y la religión

"Marroquíes", el apodo que usan los portugueses para mofarse del Braga

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El Real Betis disputará este miércoles por primera vez en su historia unos cuartos de final de la Europa League. Una cita histórica para la entidad y, como no podía ser de otra forma, allí estará ElDesmarque para contar todo lo que ocurra. Durante estos días esta casa narrará todo tipo de historias, particularidades y dará voz a distintos relatos para acompañar la que debe ser una de las eliminatorias más trascendentales de la temporada. Enfrente, el Sporting de Braga, con gran arraigo con la iglesia cristiana, de ahí que popularmente sean conocidos como los 'arzobispos'.

Y es que esta ciudad del norte de Portugal ha tenido una fuerte vinculación histórica con la iglesia. Durante muchos años el Arzobispo de Braga fue el más importante de toda la Península Ibérica y por supuesto del país, siendo la ciudad capital religiosa de la antigua Corona de Portugal. Entre sus arzobispos más importantes emergen San Martín de Braga (impulsor de la formación del clero), Diego de Sousa (gran renovador arquitectónico) o Bartolomé de los Mártires (figura clave del Concilio de Trento) entre otros.

Una condición que durante muchos años convirtió a Braga en la ciudad más poderosa del norte de Portugal, de ahí que exista una gran rivalidad religiosa, luego política y más tarde futbolística con el municipio cercano de Guimaraes, a tan solo 24 kilómetros de distancia.

Durante años el arzobispo de Braga adquirió un poder notable y eso no gustaba en Guimaraes, cuyos habitantes se rebelaron en varias ocasiones. La situación llegó a tal punto que en una ocasión un grupo de monjas del convento de Santa Clara recibieron a los emisarios del arzobispo armadas con cuchillos según cuentan varios historiadores portugueses. "Es una rivalidad más antigua que la catedral de Braga", resaltó Antonio Amaro dos Neves, uno de los expertos que ha estudiado los sucedido en la zona a lo largo de los tiempos, tal y como se desgranaba en su día en Relevo. Guimaraes se quejó siempre de los beneficios que recibían sus vecinos de Braga por parte de las autoridades, traspasando esa rivalidad religiosa a la política y en última instancia al fútbol.

Braga, la Roma portuguesa

Esta rivalidad histórica se retrató hace unos años con el tifo (pueden verlo arriba) de la afición del Sporting de Braga, que obedecía a la disputa milenaria entre ambas ciudades que se remonta antes incluso de la fundación de Portugal, involucrando conflictos entre los arzobispos de Braga y los condes del Condado de Portugal.

Braga, conocida como la Roma portuguesa, cuenta con más de 150 edificios religiosos. Las iglesias que salpican su territorio, cada una con su propia historia y carácter, invitan a los visitantes a explorar el cruce entre la fe y el legado cultural. Desde el emblemático Bom Jesús do Monte, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, hasta la encantadora Igreja do Pópulo o la catedral (Sé de Braga), la más antigua del país, cada rincón revela la profunda conexión de la ciudad con la religión y la historia.

Para todos los béticos que se desplacen hasta Braga, en la plaza de la catedral podrán admirar una gigantesca estructura de bronce que representa diversas imágenes alusivas a los arzobispos de la ciudad, simbolizando y evocando la acción representativa de los arzobispos de Braga a lo largo de la historia. En el centro se alza una cruz episcopal de seis metros de altura y junto a ellas una estatua de una mujer que representa la imagen alegórica de la ciudad. Hay 17 escudos que corresponden a los municipios que componen la Archidiócesis de Braga.