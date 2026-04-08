Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 07:58h.

Los hinchas del Vitoria Guimaraes le llaman "marroquíes" para burlarse de su sentimiento religioso

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El Real Betis visitará el norte de Portugal para afrontar la ida de los primeros cuartos de final de su historia en la Europa League. La historia se repite un año después de la visita a Guimaraes, donde una goleada cambió el sino de la temporada verdiblanca. Curiosamente los vimanarenses son los grandes rivales históricos del Sporting de Braga, cuya enemistad traspasa el fútbol, alcanzando una fortísima hostilidad en la política e incluso en el sentir religioso. Como no podía ser de otra forma, allí estará ElDesmarque para contar todo lo que ocurra. Durante estos días esta casa narrará todo tipo de historias, particularidades y dará voz a distintos relatos para acompañar la que debe ser una de las eliminatorias más trascendentales del curso. Y en esta ocasión le explicamos del porqué los rivales llaman "marroquíes" a los hinchas del Braga para mofarse de ellos.

Esto tiene que ver con su rivalidad con el Vitoria Guimaraes. Estos siempre han presumido de ser una de las cunas del país, dado que allí nació el fundador del Nuevo Reino de Portugal. Alfonso Henriques da nombre al estadio de fútbol de la ciudad e incluso aparece en el escudo del Vitoria SC. Un orgullo para todos sus habitantes, aunque desde hace casi cuatro décadas estos son mal llamados "españoles" por la afición de su eterno rival.

La historia se remonta a una protesta del Vitoria de Guimaraes contra los árbitros. A finales del siglo pasado los vinamarenses pusieron el grito en el cielo al sentirse perjudicados por errores arbitrales, sacando una pancarta que decía "para ser tratados así, más vale que fuésemos españoles". Una pancarta que avivó más si cabe la enemistad entre los clubes, dado que a partir de ahí los hinchas del Sporting de Braga pasaron a calificarlos como "españoles", hiriendo así el orgullo patriótico de toda la ciudad de Guimaraes.

Sin ir más lejos, cuentan los más longevos del lugar que casi cuatro décadas después todavía hay aficionados del Braga que durante los días de derbi acuden a restaurantes para pedir pinchos de tortilla o sangría, a modo de mofa contra los de Guimaraes. Una mofa que la afición vinamarense terminó devolviendo, llamando "marroquíes" a los del Braga a modo de burla, dado que en la ciudad donde jugará el Real Betis hay un fortísimo sentimiento católico y religioso, dado que allí nacieron algunos de los arzobispos más importantes del país.