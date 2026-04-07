Los 10 lugares imprescindibles que ver en Braga y dónde comer

Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 07 ABR 2026 - 21:52h.

Te dejamos un listado de los lugares imprescindibles para visitar y algunos de los bares más típicos

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Este miércoles se darán cita casi 2.000 béticos en la ciudad de Braga para disfrutar de la ida de los primeros cuartos de final de la historia del Real Betis en la Europa League. El club sacó a la venta un total de 1716 entradas a disposición de los socios, aunque no son pocos los que han logrado adquirir algún boleto en zona local, por lo que se espera todo un desplazamiento en masa hacia el norte de Portugal. Como no podía ser de otra forma, allí estará ElDesmarque para contar todo lo que ocurra, y en esta ocasión hemos elaborado una lista con los diez lugares imprescindibles de la ciudad, además de un pequeño listado con algunos de los restaurantes o bares con mejor valoración de internet.

Fundada por los romanos en el 16 a.C, esta ciudad es conocida como la Roma portuguesa o la ciudad de los arzobispos debido a su gran patrimonio arquitectónico y religioso, con algunos monumentos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se espera la llegada de centenares de aficionados béticos entre el martes y el mismo miércoles, por lo que les dejamos un listado para un día, que debe bastar para ver algunos de los rincones más importantes de la localidad.

¿Qué ver en Braga?

1. Santuario del Bom Jesús do Monte

Es el monumento más visitado de la ciudad y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está a cinco kilómetros del casco histórico. Tendrás acceso gratuito al interior de la iglesia para ver el fantástico Altar Mayor. Para llegar aquí en transporte público puedes coger el autobús de la línea 2, que pasa cada 30 minutos.

2. Catedral de Braga.

Es la más antigua de Portugal, con más de mil años de antigüedad.

3. Plaza de la República.

Está en el casco histórico de la ciudad y se caracteriza por los soportales del siglo XVIII. Hoy en día tiene numerosos cafés y tiendas, además de contar con una zona verde como el Jardín de la Avenida Central, ideal para pasear. Alrededor de la misma se sitúan monumentos históricos como la Basílica de los Congregados, el Museo Nogueira da Silva, la Casa Rolao o la Torre de Menagen (único vestigio del antiguo palacio medieval fortificado).

4. Anda desde la Rua do Souto hasta el Arco da Porta Nova.

Esta calle recorre el casco antiguo de Braga, siendo una de las arterias principales de la ciudad.

5. Jardines de Santa Bárbara.

Uno de los sitios más ideales para desconectar. Se tratan de unos jardines públicos del siglo XVII que alcanzan su máximo esplendor en primavera. Está abierto durante las 24 horas del día.

6. Palacio do Raio.

Un palacete de un gran colorido, de estilo barroco y rasgos del rococó. Construido entre 1752 y 1755, está considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectira barroca y rococó de Europa.

7. Iglesia de San Marcos.

Se encuentra a pocos metros de la Casa do Raio. Una de las inglesias más interesantes de la ciudad, donde se guardan las reliquias del apóstol San Marcos.

8. Santuario de Nuestra Señora de Sameiro.

Está a veinte minutos andando del Santuario del Bon Jesús do Monte. Situado a más de 500 metros de altitud, es el segundo centro de devoción mariana más importante de Portugal después de Fátima. Tiene unas vistas espectaculares de la ciudad.

9. Iglesia de Santa Cruz.

La fachada esconde tres gallos esculpidos en la piedra. Según la leyenda si los encuentras tendrás más posibilidades de casarte... pero tiene truco. ¿Lo sabes?

10. Acudir al Museo dos Biscaínhos o al Museo Arqueológico D.Diogo de Sousa.

¿Qué debes probar y dónde comer en Braga?

La ciudad ofrece una gastronomía muy amplia, siendo el bacalao el plato predilecto de Braga. De las muchas recetas debes pedir el Bacalao à Narcisa o à Eusebia, conocido actualmente como Bacalhau à Braga. También es famoso el vino verde de la región, además de unos dulces espléndidos como el púdin abad de priscos, los dulces de las peregrinaciones o los bizcochos.

-Taberna do LLEBRE

-Tasquinha do Fujacal

-Tasquinha Dom Ferreira

-Tabúas, copos y outras cenas

-Velhos Tempos

-Bira dos Namorados, uno de los restaurantes más baratos de Braga.

-Si quieres una buena pizza, apuesta por el 'Pizza e Pasta Santa Cruz', 'Don Grano', Pizzaria Fratelli o 'Pizza d'Artista Braga'