Álvaro Borrego 25 MAR 2026 - 13:22h.

Las entradas tendrán un precio de 35 euros y el plazo concluirá este viernes 27

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El Real Betis Balompié ha abierto el plazo de solicitud de entradas para el partido contra el Sporting de Braga, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Una cita histórica para el club, siendo esta la primera vez en su historia que llega tan lejos en este torneo. El duelo se disputará el próximo miércoles 8 de abril a las 18:45 horas en el Estadio Municipal de Braga, al no poder coincidir el jueves jugando el Porto también como local. La entidad ha informado que para este encuentro dispondrá de un total de 1.716 entradas para la grada visitante y que tendrán un precio de 35 euros.

¿Cómo repartirá el Betis las entradas?

· Del total, 1372 entradas irán destinadas para socios, asignadas de la siguiente manera: 686 por antigüedad y 686 por sorteo, lo que corresponde al 50% de asignación por antigüedad y 50% de asignación mediante sorteo.

· 344 entradas para peñas asignadas mediante sorteo.

¿Hasta cuándo se pueden solicitar?

El proceso de solicitud de estas localidades estará disponible desde hoy 25 de marzo hasta el próximo 27 de marzo a las 12:00 horas. Todos los socios deberán solicitarlas del mismo modo. La petición debe realizarse a través del siguiente enlace pulsando en el apartado 'MI BETIS', completando la inscripción y haciendo efectivo el pago de la entrada.

Todos los inscritos recibirán el 27 de marzo, una vez acabado el plazo de inscripción, una comunicación tanto por correo electrónico como en su área privada de socios (en el apartado "Comunicados") o en la App oficial del club (en el apartado "Comunicaciones") donde se les comunicará si han obtenido una localidad o no.

Los que no tengan la suerte de contar con entrada recibirán la devolución del importe abonado. Por su parte, los agraciados deberán confirmar en la comunicación recibida si quieren su localidad de forma definitiva o no en un plazo de 48 horas desde el envío de dicha comunicación.

¿Dónde se recogen las entradas?

Una vez finalizado los plazos establecidos para los socios y peñas, el club informará sobre la recogida de entradas a los asistentes al partido.